挨批花少 市府稱積極布置中

2018年10月16日 04:11 中國時報 陳世宗 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花博成敗被視為將牽動市長選情！台中市議會15日大陣仗到花博3個園區考察。國民黨團書記長李中批說，沒有86億元的價值，比一般民間度假村都不如、比花毯節還差；花博發言人陳文信說，花博園區內硬體場館大多已完成，目前是策展單位進場布置階段。

筞沒有花團錦簇的感覺

「聆聽花開的聲音！」2018台中世界花卉博覽會11月3日開幕，台中市議會15日率團到花博豐原葫蘆墩園區、后里園區、外埔園區現勘考察。李中說，在葫蘆墩公園看到景觀僅有一般的草花，雖不期望有多少奇珍異草，至少要有花團錦簇感覺，要讓走進來就有驚豔。

無黨籍市議員陳清龍說，葫蘆墩公園本來使用率不高，經過花博規畫後，串聯16公頃多公園區域讓整個園區更美麗，水岸花都很不一樣！市議員邱素貞說，園區走一趟下來滿身大汗，整個園區規畫設計很美；但有些植栽還

不夠茂密，還有待再加強。

市議員曾朝榮指出，園區內有些需要微調的地方，但距離花博開幕還有時間修正，將督促市府做調整。花博發言人陳文信強調，花博園區內硬體場館大多已完成，目前是策展單位進場布置階段，現在都在加速進行中。

展期 馬術表演300場

花博后里馬場園區以「百年馬場‧花馬樂園」為主題，結合駿馬、鐵馬、台灣蘭花等元素展現在地文化特色；花博期間邀請「哈薩克阿拉木圖馬術特技團」演出。昨在市長林佳龍見證下，結合花博8大組志工授旗誓師儀式首度亮相，展期間將帶來至少298場馬術花式表演及分列式遊行。

(中國時報)