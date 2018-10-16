旺旺孝親獎詞創 曾筠芯鍍銀

2018年10月16日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

就讀台南藝術大學應用音樂系的曾筠芯，今年參加旺旺孝親獎詞曲比賽獲得學生組銀獎。筠芯從小喜歡音樂，13歲開始創作詞曲，這次以長輩過世，向其輕語訴說為發想創作《放在心上》，樂曲輕柔呢喃、歌詞溫暖感人，獲得評審青睞。

筠芯是獨生女，從小集三千寵愛於一身，因家中開工廠，物質生活不虞匱乏，父母教育也很開明，讓她可以做想做的事。她從小喜歡音樂，曾學過鋼琴、小提琴、爵士鼓、吉他等樂器，雖未專精，但都能隨時演奏一曲。

從小展天賦 追求音樂夢

筠芯也喜歡創作歌曲，13歲就展現此興趣及天賦；高中時參加學校詩詞、歌唱比賽都得名，讓她更有信心。大學選擇讀應用音樂系，追求夢想；現在她已和同學、學弟妹組成音樂團隊，由她負責詞曲創作，合作專輯《拼圖》放在音樂網站上，3個月點閱數就破百萬，甚至有音樂公司前來詢問。

此次獲獎作品《放在心上》是以長輩過世為發想，告訴長輩不要掛心，自己會好好生活、平安健康。筠芯不想寫一般的孝順，希望以另一種愛與關懷來呈現；只要把自己過好、顧好，讓長輩們走得安詳、心無罣礙，就是「孝順」。

自創專輯 點閱數破百萬

因為未經歷過長輩過世，只能想像那情境，筠芯花了2個月時間，寫了5、6個版本後才定案。她說這是第一次寫關於親人的歌，因生命至今都很幸福，也未經歷失去親人之痛，所以只能靠想像，創作過程並不容易。

得知獲獎後，筠芯說真的很開心，「感謝旺旺集團給我這個機會，對我是很大的鼓勵」，不過未來的路還很長，不能因此自滿，要繼續努力往專業詞曲創作者的路邁進。

(中國時報)