民進黨批阻陽醫升格 國民黨嗆黑白講

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中國時報
／宜蘭報導

行政院長賴清德日前說支持陽明大學附設醫院的擴建計畫後，15日民進黨立委葉宜津赴宜蘭舉辦記者會，批前立委林建榮同意刪減陽醫預算，並呼籲縣長要選對人，但國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙競選總部反批說，陽醫案又被拿出來炒作，「陽大附醫不該是陳歐珀的提款機！」

葉宜津表示，宜蘭離台北不遠，但醫療資源卻差台北很遠，游錫堃在擔任行政院長時，為故鄉宜蘭編列63億元的預算，要來幫宜蘭設醫學中心，但政黨輪替後在2009年預算卻被國民黨縮成49億元。

她表示，但案子送到立法院後，沒想到剩下20億元，更令她吃驚的是宜蘭選出的立委林建榮還同意刪減預算。

但林建榮反批說，教育部當初送來的計畫就是20億元，他還請院長王金平主持會議，如果沒有他，不只退輔會的土地，連整個陽醫建設案都胎死腹中，且這案是他花了5年所爭取，「不感謝我功勞，還抹黑我，根本是黑白講！」

林姿妙競選總部回應說，陽醫升格為醫學中心是縣民的共同願望，樂見中央在選舉的重要時刻，拋出2期擴建經費已有著落的消息，但何以「對宜蘭人那麼重要的事，這個時候才被提出來？」質疑選舉到了陽醫升格議題又被拿來炒作。

林姿妙競選總部表示，陳歐珀選立委、選縣長政見都一樣，爭取升格也沒落實，陽醫不要成為陳歐珀每次競選的提款機，不要讓縣民再一次感受到「狼來了」的疑惑。

(中國時報)

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