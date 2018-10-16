老寶貝 譜寫照顧爸爸心情

知名音樂製作人莊立帆。（高彥哲攝）

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中國時報
高彥哲／新北報導

知名音樂製作人莊立帆的〈老寶貝〉榮獲旺旺孝親獎社會組金獎，歌詞敘述一生為家打拚辛勤付出的老爸，某一天羅患了老人痴呆症，臉上的嚴肅表情，一夕之間變成了老弱、失智，活像個老小孩一般，悠揚旋律、真摯的詞句令人感動。

莊立帆曾因〈環珠格格〉電視劇主題曲、動力火車〈當〉等歌曲兩岸馳名，他說，這幾年奔走於兩岸，製作了許多流行音樂，但內心不斷反思，如果只是在不斷的創作，而沒有對社會有所貢獻，那麼創作就不具任何意義，僅只是一份工作而已。

因此，歌曲除了迎合市場口味，是否有有其他感覺能夠被留下來？期許自己有一天能寫出讓人心靈悸動的歌。

他說，父親晚年羅患了老人痴呆症，當時他一邊工作，一邊照顧父親，父親因為病情惡化，就像個小孩子般單純、沒有煩惱，就像是一個baby，一個老寶貝，他回想起以前父親照顧還是小孩的自己，而現在輪到他照顧父親，即便辛苦也甘之如飴。

從他決定參賽到繳交作品，其實整整時間不到一周而已，莊立帆表示，在決定參加孝親獎的當下，突然腦海裡就湧出以前照顧爸爸時的心情，心底就是有股衝勁、一股感動想把當下的心情寫成這首〈老寶貝〉。

莊立帆說，創作當下就像是跟大家分享心情，詞句自然宣洩，感動一氣呵成，感覺充滿能量。

他強調，這次孝親獎作品，彷彿是對父親的思念有了一份交代，獲獎就像是替疲憊的創作靈魂充了一次電，在往後作詞作曲的日子裡，他也將把這股悸動與心情不斷綿延下去。

(中國時報)

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