風格時尚藝術秀 周六台南登場

2018風格台南-時尚藝術秀暨ECOTOPIA永續時尚設計獎決賽，20日登場，今年活動邁入第7屆，主辦單位特別結合7位時裝設計師與7家在地品牌，精彩可期。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

2018風格台南─時尚藝術秀暨ECOTOPIA永續時尚設計獎決賽將於20日在台南一中群英堂登場，這場時尚設計競賽，一共吸引來自台灣、大陸、港澳、美國、東南亞等地352人報名參賽，最後選出24組作品角逐決賽獎座，主辦單位也集結台南在地品牌，與多位時裝設計師共同打造56套春夏新裝，當天將由模特兒現場走秀演出，精彩可期。

台南市政府經濟發展局長殷世熙表示，這項結合時裝秀與挖掘新秀設計人才的活動已經邁入第7年，除了與在地品牌及時裝設計師結合，發展時尚產業外，也透過設計競賽，挖掘並培養年輕的時尚設計人才，今年報名的新秀則來自海內外，表示知名度已經大大提升。

南市府經發局指出，每年的時尚藝術秀均有不同主題，今年結合宏遠興業、嘉方實業、和明紡織、吉宏國際、仁美商標、佳麗惠實業、廣富號及林純升、康嘉偉、王舜民、孫瑜鴻、董雅卉、李嘉泉、林彥汝等時裝設計師，7組人馬跨界合作，其中李嘉泉就曾在2011年獲得設計競賽首獎，這次則是「鳳還巢」，把時尚變成可穿著的當代藝術，並請來名模演繹，值得期待。

「ECOTOPIA永續時尚設計獎」則吸引352人報名參加，包含在荷蘭、英國念書的台灣學子，與來自陸港澳、美、東南亞等各地的參賽者，社會人士占比近4成，還有5位高中學生，時尚概念已在各年齡層發酵，這次決賽將從24組中選出冠、亞、季軍及佳作，經發局也加碼獎勵，冠軍可獲得15萬元獎金，後續還將媒合就業，希望將人才留在台南。

(中國時報)

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