反攻韓流 港都打造自由行聖地

2018年10月16日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

反攻韓流！高市觀光局搶攻韓國自由行旅客市場，除針對原有高端團客推高爾夫球行程外，更與釜山航空合作，邀請韓國當紅部落客到港都踩線，走訪愛河、旗津等知名勝地，期待透過高人氣體驗文傳播，吸引更多韓客到高雄旅遊。

觀光局長曾姿雯表示，此次觀光局主動出擊與釜山航空合作，邀請部落客踩線宣傳，航空公司特別徵求部落客，篩選出有寫作水準及影響力的優質寫手，推廣韓國、高雄每周26班便利航班外，也大幅宣傳高雄旅遊便利。

釜山航空高雄分公司總經理朴宰勳提到，徵求部落客活動共吸引百餘位部落客投稿，經篩選出兩組部落客，第1組KIM KYUNGRIP曾環遊世界10個月，包括南美、日本、台灣等國，旅遊文章產量豐富；第2組部落客CHOI ONE文章則以美食、綜合為主，雖沒來過台灣，但每日訪問數平均達1萬多，有不錯觸及率。

觀光局針對部落客提供落地接待，部落客將發布至少8篇文章介紹高雄，曾姿雯特別介紹旗津、蓮池潭、愛河、六合夜市、中央公園、吳寶春麵包店等景點。

另外也安排部落客到近期夯點「青海路街區」品嘗古早味正宗台菜，煎豬肝及台式控肉尤其獲部落客好評。曾姿雯建議自由行旅客可踩踏青海路，附近有多元店家，又鄰近美術館及農16，適合來挖寶，另可到佛光山或傳統市集感受台灣人情味。

(中國時報)