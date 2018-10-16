反攻韓流 港都打造自由行聖地

友善列印
中國時報
／高雄報導

反攻韓流！高市觀光局搶攻韓國自由行旅客市場，除針對原有高端團客推高爾夫球行程外，更與釜山航空合作，邀請韓國當紅部落客到港都踩線，走訪愛河、旗津等知名勝地，期待透過高人氣體驗文傳播，吸引更多韓客到高雄旅遊。

觀光局長曾姿雯表示，此次觀光局主動出擊與釜山航空合作，邀請部落客踩線宣傳，航空公司特別徵求部落客，篩選出有寫作水準及影響力的優質寫手，推廣韓國、高雄每周26班便利航班外，也大幅宣傳高雄旅遊便利。

釜山航空高雄分公司總經理朴宰勳提到，徵求部落客活動共吸引百餘位部落客投稿，經篩選出兩組部落客，第1組KIM KYUNGRIP曾環遊世界10個月，包括南美、日本、台灣等國，旅遊文章產量豐富；第2組部落客CHOI ONE文章則以美食、綜合為主，雖沒來過台灣，但每日訪問數平均達1萬多，有不錯觸及率。

觀光局針對部落客提供落地接待，部落客將發布至少8篇文章介紹高雄，曾姿雯特別介紹旗津、蓮池潭、愛河、六合夜市、中央公園、吳寶春麵包店等景點。

另外也安排部落客到近期夯點「青海路街區」品嘗古早味正宗台菜，煎豬肝及台式控肉尤其獲部落客好評。曾姿雯建議自由行旅客可踩踏青海路，附近有多元店家，又鄰近美術館及農16，適合來挖寶，另可到佛光山或傳統市集感受台灣人情味。

(中國時報)

風格時尚藝術秀 周六台南登場 為媽媽寫歌奪銀 好事跟著來

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。