為媽媽寫歌奪銀 好事跟著來

社會組銀獎獲獎人王尚恩和母親鄧沁香女士合影。（王尚恩提供）

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中國時報
／新北報導

以歌曲〈媽媽〉獲得「2018年旺旺孝親獎詞曲精選」社會組銀獎的創作人王尚恩，個人多才多藝、才華出眾，不僅精於詞曲創作，還擔任過DJ、音樂製作人、電影編劇及廣告導演。王尚恩說，影響他這一生最大的就是他的母親，這首〈媽媽〉就是寫給他母親的歌。

今年38歲的王尚恩，出生台中，國小畢業後隨著父母旅居日本、南非、美國等國家。王尚恩說，這首歌的背後其實有段不為人知的故事，18年前在美國時，某天他回到家，一開門就撞見母親試圖尋短，經他探詢，才知父母已背著他離婚，當晚心有所感，就完成了這首〈媽媽〉。

「雖然說爸爸不在家，我有媽媽，妳有我呀！」這句歌詞，道盡當時王尚恩對母親所有心情。

王尚恩回憶小時候母親對他開出了絕不抽煙、喝酒、吸毒、欠債、未婚生子等5大禁忌，他也謹遵母親的告誡，至今都不曾違背，因為他知道，母親是要他做個正直、負責的人。

王尚恩表示，他最記得母親教誨他的一句話「人無私即無畏」，這句話也影響了他一生，因為只要沒有私心，願意付出，人的潛能就沒有界線，任何事都有可能發生。

王尚恩敘述，有天母親突然對他說，當年寫給媽媽的那首歌應該要公諸於世，去影響和改變更多人，尤其是單親媽媽。所以他認真重新完成了這首歌，此時又正巧從電視看到徵選，故也把歌曲送去參賽。沒想到，先是父母復合，接著歌曲得獎，美好的事接連發生。

(中國時報)

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