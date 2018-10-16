國際調酒職業賽 永平工商奪佳績

永平工商學生赴日本橫濱參加調酒大賽勇奪佳績。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

永平工商學生赴日本橫濱參加國際調酒職業大賽，3年級梁凱富、林雨蓉分別獲得職業花式調酒組冠軍及亞軍，詹沂菱則是獲職業傳統調酒組評審會長賞。同學們在比賽中展現台灣特色，以水果入酒、服裝打扮等獲得評審讚賞。

在來自各國51位高手環伺下，梁凱富跳級參賽，大方展現平日苦練成果。他說，以台灣愛文芒果為靈感，調製屬於夏天風味調酒，且服裝也穿著海灘風襯衫，有別於其他選手正裝打扮，與眾不同成功吸引評審目光。比賽過程融入快樂氛圍，第一次出國參賽，很享受更開心拿下好成績。

林雨蓉則以中國風格展示，她說，因為是女生，臂力沒有男生強，苦練4個月克服先天劣勢，而女生優勢則是細膩的表演流暢度，加上自己外向不怯場，也是能勝出的原因。

另外，詹沂菱挑戰傳統調酒，以台灣流行的蝶豆花，搭配洛神花及茉莉花，特調出清新的傳統調酒，榮獲傳統調酒組評審特別賞。指導老師黎德鋒說，賽後日本調酒協會會長，想高薪聘請學生到日本擔任駐店調酒師，但還是希望他們在台灣完成大學學業，再思考未來發展。

永平工商校長蔣香蘭則說，學校鼓勵學生出國比賽，培養專業技能外，更具有國際視野，透過國際賽事，讓世界看見台灣調酒實力。

（飲酒過量有害身體健康）

(中國時報)

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