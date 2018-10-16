法令配套不足 列冊老宅突遭拆

有80多年歷史的「新營太子宮郭宅」，13日遭屋主拆除。圖左為老宅原貌，圖右為現況。（曹婷婷翻攝臉書）

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中國時報
／台南報導

台南老屋甫列冊追蹤就無預警遭拆除！擁有80多年歷史的「新營太子宮郭宅」，13日遭屋主拆除，讓不少地方人士錯愕，台南市文化資產管理處強烈譴責，疾呼為避免類似情況一再發生，將根據文資法規定，祭出「帝王條款」，未來一旦列冊，現勘當日即逕列為暫定古蹟，一旦屋主拆除就依法開罰。

郭宅建於1930年代，為一般民宅建物，原屬周姓人家所有，因故售予日人，戰後產權移轉至公所，約70年前由郭姓家族收購。今年8月，文資處獲知該民宅所有權人打算出售土地建物，即依《文化資產保存法》第14條規定辦理列冊追蹤審查程序，9月25日邀專家學者組專案小組現勘。

文資處說，當時老宅所有權人皆一致表示希望出售建物土地為唯一選項，但願意優先售予有意願保留房屋之買主，卻在甫完成列冊追蹤、尚未進入審議期間就火速遭拆除，令人非常遺憾。

由於類似事件頻傳，為了避免未來相關憾事再度發生，台南市政府決定從嚴執行文資法施行細則上述規定，亦即將於列冊同時，視同已提送審議會審議，將「6個月內」縮短為「即刻」，如情勢急迫，更將祭出「帝王條款」，經評估具有文化資產價值，應於現場勘查當日逕列為暫定古蹟。

文資處坦言，此一個案凸顯現行列冊追蹤法令配套不足，私有老屋係屬人民財產，政府無法任意強制處分，列冊追蹤雖立意良善，但公部門僅能透過輔導溝通來鼓勵所有權人保存，主要關鍵仍在於所有權人的配合意願。

郭宅遭拆後，不少人惋惜。文史界認為，政府既有帝王條款就應該加速政策腳步，而不是任由老屋一棟棟被拆。

(中國時報)

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