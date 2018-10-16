木柵焚化廠煙囪彩繪圖案 你來挑

北市木柵焚化廠煙囪預計11月重新彩繪外觀，目前推出「長頸鹿」、「台灣藍鵲」和「簡約款」等3種版本讓市民透過i-Voting決定。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

北市木柵焚化廠煙囪預計11月重新彩繪外觀，目前推出「長頸鹿」、「台灣藍鵲」和「簡約款」等3種版本讓市民透過i-Voting決定，即日起開放投票至24日截止；至於北市生肖小提燈存廢i-Voting投票結果15日出爐，支持停止發放的意見得到1萬1520票，高於繼續發放，但觀傳局表示，後續將送觀委會及公民參與委員會聽取委員意見，10月底公布結果。

木柵焚化廠煙囪未來圖樣，將依照i-Voting結果彩繪，下月開始施作至明年2月完工，i-Voting圖樣選項包括有「復古款長頸鹿原圖」、「生態款台灣藍鵲新圖」及「簡約款與建築物同為灰色」。

木柵廠長梁宏郎表示，該案為全國第1座焚化廠透過i-Voting決定煙囪圖案，投票人資格為國小一年級以上，且於今年7月31日前設籍北市的市民，即可在台北市公民參與網i-Voting網站（https://ivoting.taipei）投票。截至15日下午4時30分，長頸鹿版拿下2983票，藍鵲版有889票，與建物同色的

台北燈節每年發放限量小提燈，每每引發民眾爭搶，但有人認為提燈為一次性商品，政府帶頭贈送，浪費錢又汙染環境， 發起「請不要再發送免費燈籠」i-Voting提案，吸引逾萬名民眾參與，結果「避免製造垃圾及廢電池，不再製作及發放小提燈」得票1萬1520票、「配合燈節活動持續製作及發送小提燈」得票3018票，兩者相差懸殊。

對此，觀傳局長陳思宇表示，尊重民眾意見，但i-Voting只提供發或不發選項，收到民眾多元反饋，局處也將廣納各界意見，送委員會討論後公布結果。

(中國時報)

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