海淡廠日產可生飲水4000噸

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中國時報
／金門報導

中央補助工程費3.1億元，日產4000噸可生飲水的「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」15日竣工啟用。陸委會主委陳明通、經濟部水利署副署長鍾朝恭強調，未來將可增加金門地區自有水源，確保用水穩定度和可靠度。

這項將原產水量2000噸提高至4000噸的海淡廠擴建工程，由金門縣府委託水利署中區水資源局代辦，去年9月14日開工，今年8月27日竣工，除改善既有設施及周邊景觀，以及增設前處理單元，大幅降低RO（逆滲透）設備的維護成本外，並提供可直接「生飲」的水質，未來移交金門縣自來水廠營運。

陳明通指出，金門「小三通」往來旅客在去年已逾182萬人次，為確保金門旅遊及產業用水符合「自主」、「安全」2大原則，政府持續推動水資源多元化，包括自中國大陸引進補充性水源、海水淡化，均為其中重要的一環。陳明通強調，大金門海水淡化廠的功能改善及擴建，可循序漸進改善金門水源不足問題，提升自有水源比例，向水資源多元化目標更邁進一步。

水利署指出，離島地區水資源環境惡劣，現有水源已難滿足用水需求，大金門海淡廠採用最先進的水處理技術，符合節能減碳設計，包含降低用電量及無添加使用化學藥品，均可減少後續處理成本及對環境的衝擊，更可保證金門地區近期用水無虞。

(中國時報)

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