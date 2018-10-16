風味新竹文化節 來場時光旅行

2018年10月16日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣政府文化局在今年活動推出「時光旅行護照」，邀請民眾走訪新竹縣各鄉鎮的地方文化館，有如搭乘故事時光機，探索最在地的故事。

一年一度的「風味新竹文化節」即日起至11月10日舉辦，新竹縣長邱鏡淳表示，新竹縣各地均有不同的文化及特色，例如賽夏族祭場文物館、尖石鄉原住民文化館，蘊藏原民特色。竹東鎮樹杞林文化館則有在地客庄生活，還有湖口天主堂文化館，也融合東西文化特色，適合在秋季全家出遊，感受最在地的風情。

文化局長張宜真表示，「風味新竹文化節」有2個好康，其中一個是時光旅行集章活動，在文化節期間蒐集4個以上地方文化館紀念章，即可在11月10日成果展中兌換限量型護照筆記本。另個則是11月10日下午2點至4點半，在竹東文創藝術村的「闖關集章抽好禮」，蒐集7個章就有機會抽中時尚風格旅行箱、老湖口馬克杯、原民風格提袋等。

11月10日竹東文創藝術村的風味新竹成果展，除了有地方文化館在地時光故事展、青春永駐青年進館創意行動成果展、風味嚴選文創市集之外，還有海波劇團奶油獅與雪花豬，以及東森YOYO超人氣柳丁哥哥與天竺鼠姊姊到場，與孩童相見歡，在地的竹東國小客家藝文團隊、五峰國小天使團將現場表演。

(中國時報)