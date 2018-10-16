王爺媽祖 聯合祈福遶境

2018年10月16日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

麥寮鄉公所結合雲林沿海王爺與媽祖信仰文化，規畫一系列王船祭活動，15日舉辦「麥寮鎮安宮王船祭暨拱範宮開山媽祖祈福遶境」記者會，宣布26至28日進行3天2夜的祈福遶境活動，屆時將有21間宮廟共襄盛舉，盛況空前。

15日記者會由雲林副縣長丁彥哲、麥寮鄉長許忠富、鎮安宮主委許世益等人主持，首先由雲林在地歌手蔡義德獻唱所創作的活動主題曲，隨後著名總舖師偉哥端出王爺開運菜「麻香鴨開運油飯」，最後活動代言人「台灣濱崎步」王彩樺現身演唱多首歌曲。

許忠富表示，此次聯合祈福遶境是「2018麥寮王船祭」系列活動的第3階段，前2次的「迎王接旨」、「開斧大典」皆在鎮安宮所在地中興村舉行，此次的聯合祈福遶境結合麥寮2大信仰「王爺與媽祖」，將藉由王船與媽祖的出巡遶境全鄉，把不如意、不好的事物全部掃除。

許世益說，王船歷經3個月建造終於接近完成，感謝鄉公所團隊及各界支持，共同舉辦此次繞境活動，相信有王爺公與媽祖婆的慈悲加持，一定可以保佑大家四時無災、八節有慶，各地風調雨順、國泰民安。

祈福遶境將於本月26至28日進行3天2夜活動，分別駐駕於拱範宮、三盛福安宮以及最後一晚回駕中山鎮安宮，當晚聯歡晚會由「金曲歌王」翁立友、「保庇天后」王彩樺等藝人與大家同歡，並分送美金紅包增添喜氣。

(中國時報)