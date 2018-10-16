百大EMBA中山大學連5年上榜

中山大學連5年登上金融時報百大EMBA。（中山大學提供）

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中國時報
／高雄報導

英國《金融時報》15日公布2018年高階經營管理碩士全球排行榜（Executive MBA Ranking 2018），中山大學EMBA榮登百大EMBA第86名，除穩居全台龍頭，更是連續5年唯一入榜的大學。

根據排行顯示，中山EMBA第16屆（2015年畢業）學生從就讀前到畢業3年後的薪資成長率達59％，平均年薪為18萬7344美元（約新台幣580萬元），較去年成長3％。

組織成員部分，中山管院院務諮詢委員會的女性委員（Woman on Board）佔47％，在性別平衡指標上連2年大幅成長，位居百大EMBA第13名；另外國際委員（International on Board）比例也以40％擠進前50名。

《金融時報》EMBA百大排行以畢業3年的校友為調查對象，評比標準包括職涯發展、學院多樣性及研究和企業社會責任（CSR）等。

其中職涯發展是針對學生就讀EMBA前後的變化，像是平均薪資和薪資漲幅等，另外還包括學校師生組成多樣性、學習環境等多項評比，今年新增CSR項目，根據教授CSR、倫理、社會和環境等議題的核心課程時數比例排行。

中山管院稱，今年即將全新落成的EMBA中心將大幅升級教學硬體設備，屆時輔以專業師資教學、辦理大型國際研討會，軟硬實力兼備，可望豐富學習資源。

(中國時報)

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