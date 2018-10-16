崇右奪攝影界奧斯卡9獎牌

2018年10月16日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

美國IPA國際攝影獎素有「攝影界奧斯卡金像獎」之稱，今年吸引了逾百國參賽，作品多達1萬5000多張。崇右影藝科技大學攝影系5位同學，在「列強」的激烈競爭下脫穎而出，勇奪9面獎牌，創下前所未有的佳績，在國際上展現出台灣的攝影實力。

崇右影藝科技大學表示，此次由攝影學位學程主任胡齊元帶領學生陳允楷、王瑋蓉、鄭博文、李依莼、羅偉仁，參加美國IPA國際攝影獎賽事，其中在去年就拿過廣告產品金牌的陳允楷，此次又「一枝獨秀」，1人拿下「廣告產品組」1、2、3名，再加上「廣告汽車組」第3名，共4面獎牌，表現出眾。

另外，王瑋蓉則拿下「廣告食品組」與「特殊夜間攝影組」2項榮譽獎，鄭博文、李依(造字：純上加草字頭)以及羅偉仁也分別獲得「人像文化組」、「廣告食品組」以及「編輯名人組」的榮譽獎，崇右5位學生共拿下9面獎牌。

「會再接再厲！」陳允楷今年用「夢想放大鏡」系列作品，包辦廣告產品前3名，同時分別拿下歐洲最大國際攝影賽Px3法國國際攝影獎金牌，及亞洲TIFA日本東京國際攝影獎銀牌。

崇右影藝科技大學董事長林金水、校長俞維昇特別與得獎同學合影留念，讚許攝影學系傑出表現，希望「崇右之光」更加努力，向國際展現攝影藝術軟實力。

(中國時報)