嘉大附小 全裝空氣清淨機

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中國時報
／嘉市報導

嘉義大學附設小學家長委員會15日捐贈104部空氣清淨機，裝設於全校52間教室各2部，班班有空氣清淨機；環保局監測空氣品質有改善，掛紅旗的天數逐年減少；嘉義市政府則將於明年5月為全市國中小學全面安裝冷氣機，每班2部。

嘉大附小校長陳明聰表示，該校監測空品已多年，配合中央公布的依空品等級懸掛空汙旗，遇到橘、紅色旗顯示空品欠佳，也會廣播提醒全校師生，很欣喜家長委員會捐贈每班教室裝置空氣清淨機2部，與學校一起守護孩子的健康，是嘉義地區第1所全面裝置空氣清淨機的學校，但該校尚未在班級安裝冷氣機。

嘉義市環保局表示，2014年至2017年的PM2.5空品監測結果，紅、橘旗示警的日數逐年減少，橘色旗101日、68日、79日、92日，紅色旗為49日、24日、31日、16日，黃、綠旗增多，今年統計至9月底紅旗9日、橘旗39日，空品有改善。環保局官員說，市府曾爭取為全市國中小學校裝置空氣清淨機，但受囿於空品基金運用有一定規範，尚在評估。

教育處長余坤龍表示，市府以為國中小學校安裝冷氣機為優先，該處編列1.8億元經費預訂2019年為全市國中小學校每班裝置2部冷氣機，最快明年5月以前建置完成，希望趕在夏季之前裝置好，電費則依使用者付費原則由家長負擔，弱勢家庭由各校以專案補助處理，是否配置空氣清淨機尚待評估。

(中國時報)

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