嘉縣市防流感 接種疫苗有賞

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市、縣15日同步開打今年流感疫苗，市長涂醒哲、縣長張花冠都挨1針，都呼籲民眾自即日起到合約診所醫院接種流感疫苗，加強自我防護力，嘉義縣因去年19至49歲慢性病民眾接種率僅約2成，今年列為主要關懷對象。

涂醒哲表示，流感與一般感冒不同，傳染性強、導致嚴重併發症或死亡的風險高，尤其是免疫力弱的老幼及慢性病患者是高風險群，去年嘉義市施打流感疫苗全國比例最高，重症及死亡比例相對於全國少許多，預防流感除接種流感疫苗，還須勤洗手、注重個人衛生習慣。

嘉義市衛生局備妥9萬3000劑疫苗，委由台中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、慶昇醫院於本月27日前到社區開設96場次接種服務，另有73家流感疫苗合約醫療院所、東、西區衛生所也可接種。

嘉義縣衛生局則將慢性病患者列為關懷對象，該局統計106年嘉義縣19至49歲慢性病者約4萬255人，接種人數僅8188人，接種率20.3％。

嘉義縣衛生局今年特別結合全縣36家社區藥事關懷藥局，推出健康寵愛專案，19至49歲慢性病民眾持慢性病處方籤到社區藥事關懷藥局領藥時，由藥師送祝福小卡，因而到衛生所接種流感疫苗，可獲贈精美禮品，數量有限，送完為止。

(中國時報)

地方掃描－3嫌佯購精品 再以假包… 打獵疑誤觸板機 男腋下中彈亡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。