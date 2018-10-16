嘉縣市防流感 接種疫苗有賞

2018年10月16日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市、縣15日同步開打今年流感疫苗，市長涂醒哲、縣長張花冠都挨1針，都呼籲民眾自即日起到合約診所醫院接種流感疫苗，加強自我防護力，嘉義縣因去年19至49歲慢性病民眾接種率僅約2成，今年列為主要關懷對象。

涂醒哲表示，流感與一般感冒不同，傳染性強、導致嚴重併發症或死亡的風險高，尤其是免疫力弱的老幼及慢性病患者是高風險群，去年嘉義市施打流感疫苗全國比例最高，重症及死亡比例相對於全國少許多，預防流感除接種流感疫苗，還須勤洗手、注重個人衛生習慣。

嘉義市衛生局備妥9萬3000劑疫苗，委由台中榮民總醫院嘉義分院、部立嘉義醫院、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、慶昇醫院於本月27日前到社區開設96場次接種服務，另有73家流感疫苗合約醫療院所、東、西區衛生所也可接種。

嘉義縣衛生局則將慢性病患者列為關懷對象，該局統計106年嘉義縣19至49歲慢性病者約4萬255人，接種人數僅8188人，接種率20.3％。

嘉義縣衛生局今年特別結合全縣36家社區藥事關懷藥局，推出健康寵愛專案，19至49歲慢性病民眾持慢性病處方籤到社區藥事關懷藥局領藥時，由藥師送祝福小卡，因而到衛生所接種流感疫苗，可獲贈精美禮品，數量有限，送完為止。

(中國時報)