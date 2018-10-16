韓國瑜觸到高雄人的痛

2018年10月16日 04:11 中國時報 桑品載

陳菊輔選陳其邁，主打「在地牌」，如說「陳其邁是我的接班人」，又說「韓國瑜連高雄的路都分不清楚」。高雄市自1994年開始民選市長，當選者吳敦義是南投人，謝長廷是台北人，陳菊是宜蘭人，20年裡沒有一位市長是高雄人，可見高雄人並不在乎市長是哪裡人，新的市長不可能條條道路都弄得清楚，包括說這話的陳菊在內。

韓國瑜一語中的：「高雄沒落是經濟問題。」而經濟不振與人口流動有因果關係。當高雄仍為台灣第2大都市時，高雄港是全球第6大商港，貨櫃港排名第12，其時港口不分日夜燈火通明，碼頭裝卸工人萬頭鑽動，他們的勞務所得每月在8萬元左右。因碼頭興旺，運輸業、餐飲業便跟著興旺。

高雄楠梓加工出口區有10萬人，分3班次在這裡日夜工作，成為全球第1大加工出口區，外國企業來此取經者絡繹於途。這10萬人帶動了無數中小企業，他們僅帶著一個提箱成為「空中飛人」，行走全球，所到之處皆成嬌客。10萬人的消費也必外溢於高雄全市。

蔣經國任行政院長時大手筆的「十大建設」，高雄直接受惠的就占其5。中鋼設在高雄，第1任總經理趙耀東所創建的豐碩業績，肯定受益的就是高雄。

在高雄工作的自然是在地人最多，但也引進了許多外地人，包括外勞，所以高雄有不少「南漂」人口。但好景不常，經濟由繁榮而蕭條，以高雄港為例，優勢被上海、香港取代，碼頭工人找不到工作而星散，「北漂」取代「南漂」，使得高雄「又老又窮」。

謝長廷於1998年接任市長，2005年出現陳其邁、葉菊蘭兩位代理市長，陳菊2006年至今年當了12年市長，20年中都是民進黨在高雄掌握政權，人口外移，舉債近3000億為全台之冠。當其他都市都有程度不一的經濟成就時，唯高雄業績不斷下修。

但民進黨卻能在高雄稱霸，因為民進黨一直在進行一種「思想工程」，陳菊說高雄是「民主聖地」，而「民主」與民進黨的權力相結合，故而當新黨在當時的黨主席王建煊帶領下首次踏入高雄時，被包圍在一所中學的禮堂裡，民進黨公開說「高雄不需要新黨。」新黨好不容易突出重圍在勞工公園聚會時，又遭到第2次包圍。2006年「紅衫軍」企圖進入高雄，代理市長葉菊蘭下令將人群阻於市外。

陳水扁貪腐事發，高雄出現「肚子扁扁也要支持阿扁」的口號，陳水扁「一邊一國」仇中反中組織，高雄即其政治基地，其子陳致中在高雄參選議員，以最高票當選，這次又參選，雖鬧出在台北招待所召女陪酒醜聞，但估計仍會當選。

韓國瑜在高雄出現，他的「非典型」觸到了高雄市民的痛處，聲勢乃扶搖直上，這是市民的覺醒。高雄為何「又老又窮」？為何人口不斷外移？一場大雨，為何出現了5000個地洞？市民是身受者。民進黨視高雄為她的禁臠，她既然公開宣示「陳其邁是接班人」，那麼，難道市民還要繼續困在這個禁臠之中嗎？

韓國瑜在未來40多天中能否擴大高雄市民的覺悟，使高雄成為台灣的高雄，而非民進黨的高雄，人口不再向外「漂」，經濟活水不斷注入。高雄是否有第二春，11月24日由市民決定。（作者為作家）

(中國時報)