搶人才，不是說說就有

2018年10月16日 04:11 中國時報 林建甫

剛出爐的諾貝爾經濟學獎得主保羅．羅默的「內生性經濟成長理論」，強調人力資本能促進經濟發展。日前一年一度的「玉山論壇」登場，今年以「共創區域榮景」為主題，邀請了18個不同國家的學者和青年領袖來台與會，蔡總統更提出5大承諾，要讓台灣成為亞洲產業人才培育中心。但這談何容易，有幾座大山要剷平突破。

首先，近年來台灣自身人才外流嚴重。主計總處的資料指出，105年國人赴海外工作人數估計約72.8萬人，比98年的66.2萬人高出6.6萬人，平均每年成長1.4%。其中按教育程度區分，大專及以上程度者高達53.4萬人，占比接近3/4，以白領階級為主。其中，中國大陸、東南亞及美國分別為40.7萬人（55.9%）、11.1萬人（15.2%）及有9.9萬人（13.6%），名列前3名。

對比之下，106年底產業及社福外籍勞工人數為67.6萬人（105年底為62.4萬人），較98年底的35.1萬多出將近1倍。但若換成白領階級的專業人才來看，106年底外國專業人員有效聘僱許可僅30928人次，不僅低於105年的31025人次，也只比98年底的25909人次多出約5000人次。很明顯，到台灣工作的外籍人士以提供勞力為主的藍領階級為大宗，而台灣到國外工作大多是高知識分子，一進一出，不難看出台灣吸引人才上的劣勢。

其次，全球搶人大戰已經開打。不僅許多如Google、微軟等國際知名的高科技企業到處搶人，各國政府也擬定各種政策，吸引全球菁英。例如近年來中國大陸對台採取積極的「招才引智」政策，並透過相關限制的鬆綁以及優惠措施的提供，為台灣青年提供「赴陸」乃至「留陸」的條件與空間。以港澳台聯合招生數據來看，今年透過「夏潮聯合會」報考港澳台學生聯合考試的台生為136人，比去年的57人增長1.4倍。且今年初大陸「惠台31項」放寬「台灣高中生免試入學門檻」之後，今年至大陸就讀大學的台灣高中生人數倍增。其實不只到大陸讀書，經濟能力好一點的家庭都將小孩送到歐美國家，到國外讀大學的風氣正在形成。

第三，台灣目前的制度規範對於想來台灣工作的外籍人士並不友善。《移民法》雖有規畫《外國人停留居留及永久居留辦法》，但迄今申請人不到20位，可見我們還有許多調整的空間。日前行政院也公布「新經濟移民法」規畫報告，包括外國專業人才、中階技術人力與投資移民，不僅規定工作許可與居留條件，也涉及永久居留與國籍歸化，但對比新加坡、大陸等鄰近國家優渥的條件，台灣要突圍並不容易。

我們要知道，在全球化的時代，人才用腳投票，優秀的人才自然會向待遇、福利、生活環境等條件更好的地方前進，限制或管制性的政策無法阻止人才的外流。其實我們更應該思考的是，人才流動不是「零和」關係，也有許多互補、合作的空間。

台灣與新南向國家的經濟結構、產業發展並不是競爭，而是有許多互補合作的空間。如果能用開放的思維規畫人才的流動，甚至主動透過APEC等國際性組織平台發聲，設置亞洲人才共享平台，優先串連亞洲鄰近國家，規畫人才自由流動的制度，將居住、工作證、稅制、健保、小孩教育等影響工作的問題一併解決，提供境外人才友善、安心的環境及相關支持措施，讓人才自由、自行選擇最適合的工作環境，讓台灣比其他國家有更好的外人福利，我們就更有機會吸引人才。

另外，值得借鏡的是新加坡經驗。新加坡過去推動「外籍專業人士賦稅優惠及親屬安置」、「個人化就業許可證」、「體驗新加坡計畫」及「寬鬆的專業人士移民政策」等，吸引全球的優秀高技能人才前往新加坡就業或創業，再加上新加坡的低稅負政策，成為眾多跨國企業進入亞洲市場的首選，也成為目前新加坡經濟持續成長的主要動能。

最後，其實產業與人才更是「雞生蛋、蛋生雞」的關係，好的人才能左右產業發展的趨勢，而產業的興盛能吸引更多人才的群聚。當前正是進入數位經濟時代的關鍵時刻，我們要「人產兩得」，應善用台灣樞紐地位及ICT產業優勢，提高人才附加價值，以硬體帶動軟體，改善環境友善度。（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)