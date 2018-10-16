南海風雲急 蔡習新契機

2018年10月16日 04:11 中國時報 曾復生

美、中軍艦日前在南海強碰，讓南海風雲躍上國際媒體頭版。越南隨後又宣稱擁有太平島主權，公開向台海兩岸叫陣，更讓兩岸同感山雨欲來。美國國防部長馬提斯今年2度訪問越南，強調兩國對南海戰略目標看法「完全一致」。馬提斯接著前往新加坡參加「東協防長會議」，為11月美國副總統彭斯發表印太戰略鋪路，凸顯美、中南海交鋒正方興未艾。台灣擁有太平島領土主權，如何借力使力，營造兩岸共贏新契機，考驗兩岸當局的智慧。

10月20日開始，中、馬、泰3國海軍將在南海進行聯合軍演。美國曾於10月初與日、菲2國舉行海上聯合軍演。在此期間，英、澳、紐、馬、新等「5國聯防協議」也在南海進行聯合軍演。中國為應對美國機、艦經常性航行南海，已在西沙島礁部署防空飛彈與反艦飛彈，並在永興島、永暑礁以及赤瓜礁興建機場與雷達站。日本前防衛相中谷元日前在東京論壇點名批評北京把南海軍事化，還派出最新轟-6J轟炸機巡航南海，恐將威脅南海航行自由。近來，美、中、日、澳、英、印度、印尼、越南等國海、空軍在南海動作頻頻，已讓南海變成軍演競技場與火藥庫。

目前，日本安倍政府雖支持美艦進入南海航行，並派遣軍艦與潛艇參與巡航，但仍小心翼翼希望能藉由10月下旬訪問北京，改善日中關係以利應對川普的「美國優先」壓力。東南亞國家則普遍在經貿與安全議題上加強與中國發展合作關係，其中菲律賓的態度特別積極。越南則為爭取中方支持經濟建設，婉拒美國強化軍事合作的提議。馬來西亞與中國合作推動「一帶一路」，正進行「互利共贏」的新協議討論。泰國與美國有軍事條約，但是泰國主流看法認為須靠近中國多一些，以防美國勢力退出東南亞時，泰國仍可保持安全與繁榮。

兩岸都理解雙方若缺少有效溝通，和平穩定基礎將脆弱不堪，並讓美槓中鷹派坐收漁利。因此，蔡總統面對南海局勢，除主動呼籲各國尊重航行自由，以合作替代對抗，並應強調兩岸在「擱置爭議、共同開發」的原則下，可透過建設性溝通協商，合作維護太平島，防範越南侵門踏戶。

兩岸領導人習近平與蔡英文都面臨內部壓力，在一個中國原則立場上，各自難有退讓空間。不過，兩岸曾經在2016年7月同聲強調「絕對不接受南海仲裁案」，展現難得的共同立場。當前，川普政府在南海掀波為「印太戰略」鋪路，勢將衝擊兩岸共同利益。但是，川普核心智囊白邦瑞日前釋出，「北京應邀請蔡英文訪中」的風向球，卻又耐人尋味。或許，習、蔡兩位領導人應該發揮戰略智慧，順勢提出「南海和平共贏方案」，開始為「蔡習會」搭建新舞台。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)