貿易戰的投名狀與解毒丸

2018年10月16日 04:11 中國時報 向駿

美國與加拿大在9月30日截止時間前達成協議，《北美自由貿易協定》（NAFTA）順利更名為《美國─墨西哥─加拿大協定》（USMCA）。3國領導人將在11月30日墨西哥總統涅托卸任前簽署協議。新協定雖對各方都有利，但對美國顯然更優惠。川普視《美墨加協定》為重大勝利，因它達到了兩個主要目標，一是在期中選舉前兌現關鍵的競選承諾；二是透過與長期盟友達成的協議對中國展開全面貿易戰。

《北美自由貿易協定》與《美墨加貿易協定》最明顯的區別在名稱上少了「自由」。當「自由」被拿掉，剩下的只有強買強賣。這也就難怪世界銀行前首席經濟學家安妮‧克魯格譏諷川普的「重新談判」就是「欺負弱鄰直到他們同意要求。」說白了就是要求墨西哥和加拿大簽投名狀。

USMCA協議中的諸多條款旨在遏制中國，並確保加拿大和墨西哥執行。以第32.10條款為例，規定如果加拿大或墨西哥打算與非市場經濟體進行貿易談判，就得在開始前3個月通知美國，談判期間必須向美國通報最新會談內容，在達成任何協定後美國能夠退出USMCA協定，此即阻止與第三者進行任何經濟磋商的「毒丸」條款。

10月5日美國商務部長羅斯更露骨地表示，USMCA中阻止與大陸達成貿易協議的「毒丸」條款，可能會在未來與諸如日本和歐盟等國家和地區達成的貿易協定中被複製。墨西哥外長比德加賴於13日晚向中國外交部長王毅通報完成USMCA談判時強調，不會在任何方面影響墨中的交往，墨方願進一步發展雙邊全面戰略夥伴關係。

《金融時報》專欄作家沃爾夫認為，「川普犯了兩個錯誤，一個是目標過高，一個是自我認識不清。與大國打貿易戰，取勝沒那麼容易。中國可不是墨西哥。」中國至少有以下的解毒丸。

解毒丸之一是善用WTO條款。中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，依據《中國加入世貿組織議定書》第15條規定，大陸入WTO後15年，即2016年底就該被承認是「市場經濟國家」，因此川普想以USMCA相關條款圍堵大陸，恐違反WTO規定。

解毒丸之二是落實多邊組織功能。以金磚國家組織為例，2011年擴展為5國，目的就在透過多邊談判「抱團」爭取利益。今年9月金磚國家外長在聯合國大會期間共同表示，致力於自由貿易，反對違背世貿組織規則、損害全球貿易和經濟增長的保護主義和單邊措施新浪潮。

解毒丸之三是發揮「主場外交」優勢。墨西哥前外交部長卡斯達涅達曾把墨西哥爭取在中國日益增加的利益形容為「男子氣慨的展現」。對將於12月1日就任總統的羅培茲‧歐布拉多而言，展現男子氣慨最簡單的做法就是選擇中國作就職後首次出訪目的地。北京也可發揮「主場外交」優勢，以貴賓身分邀請他出席明年在四川成都召開的美洲開發銀行（IDB）年會並提出具體合作方案，其他拉美國家自會在美、中之間選邊站。（作者為致理科技大學國貿系教授兼拉丁美洲經貿研究中心主任）

(中國時報)