2018年10月16日 04:11 中國時報 黃丙喜

選舉到了，政治人物紛紛開出各種支票，公平正義是其中最常叫的口頭禪。台灣從2000年到現在，不分黨派，一旦獲得政權，公平正義更是叫得振振有辭，卻忘了國家經濟和人民生活停滯近20年正是他們不公不義的結果。

公平正義的真義是什麼？公平正義的涵意有兩大面向，有開源的利益，也有節流的分配。政治人物為了選票，天天大聲喊叫分配的公平正義，因為分餅容易做，也能快速討好。開源的公平正義可沒那麼簡單，少說也得磨10年功，善於精算選票的政客不願意做，不是故做不知，就是假裝無辜。

政治人物食民俸祿，最大的責任是創造人民的安居樂業。薪水收入是幸福經濟學的必要條件，物價穩定則是充分條件，缺一不可。台灣過去20年，勞工薪資原地踏步，物價卻是上漲過半，到底怎麼了？人民要睜大眼睛，別在11月24日投票時又被那些只會開分配正義支票的政客騙了。人民當家作主的首要條件是，要會替自己創造賺錢獲利的條件，別又去選那些只會嘴巴喊喊公平正義的政客了。

「反對」的標語充斥在各候選人的選戰旗幟或看板上，大家睜大眼睛看，他們反的當然是他們標榜的各種不公不義；問題是，「反對」是政治人物最廉價的口惠，也是他們懶惰的藉口，拿出可以解決負面衝擊又可帶動正面成長的作為，才是負責的表現。舉一例一休為例，好好的周休二日就可以解決勞工薪資的問題，硬要不分青紅皂白把各種工讀、實習、短期或連續工作都納入的結果，反而讓企業動彈不得，勞工也失去加班的機會，完全扭曲公平正義的真義。

20年來台灣經濟還有成長，其實是拜絕大多數勞工勤儉安份所致，特別是清晨就奔馳在大街小巷的藍領階級。這些移動的畫面讓人深刻地感受到生命的活力和希望。他們從早到晚用勞力換取生活，政治人物卻用畫大餅的口水巧取國家社會資源。打著公平正義口號的空頭支票滿天飛，亂象何時才能終止？

莊子說「狗不以善吠為良，人不以善言為賢」，支票的價值是因為它有兌現的期限和保證人及發票人的信用押保。台灣的政治人物以善吠善言的多，政府最大的悲哀是讓人民賺不到足夠安身立命的錢，政客最大的無恥是讓人民享受不到公平競爭的環境。

政治人物一再消費公平正義的結果是，人民對於未來愈來愈沒有信心，企業也會選擇出走。選舉是人民選擇代理人的重要抉擇，選擇本來就不容易，何況到處充滿著善吠善言的候選人。對於那些動輒開公平正義選舉支票的政治人物，大家應該睜大眼，看清楚！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)