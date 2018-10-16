孝親獎召喚的華人共同價值

2018年10月16日 04:11 中國時報 主筆室

旺旺中時媒體集團主辦「第2屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」的得獎名單出爐，17日將於上海神旺大飯店舉行頒獎典禮。有了第1屆成功的基礎，本屆競賽徵件在全球華人地區掀起熱潮，吸引萬人報名參賽，其中不乏具專業實力的作品，還有幾位參賽者透過作品訴說自己的故事，更是感人，不僅證明這個獎項所召喚的價值得到全球華人的共鳴，更說明不論時代如何改變，「孝親」是華人永恆的信守與傳承。

社會組銀獎得獎人王尚恩的作品《媽媽》，就是自己的故事。他在媽媽支持下，醫科專業後闖進音樂影視產業。幾年前見到剛離婚的媽媽在自殺邊緣徘徊，創作了《媽媽》這首歌，希望成為母親心中最強大的力量，果然這首歌支持了媽媽度過難關，後來父母還重新復合。另一位得獎人蔣虎，說的是一位媽媽收養了64位孤兒的故事，用了18年時間，把沒有血緣關係的孩子全部養大、成家立業。她賣掉自己的房產和事務所，不接受社會捐助，千辛萬難克服社會種種壓力和質疑，含辛茹苦養育孩子們。

這個在全球華人圈中唯一以「孝親」為名的競賽獎項，以「詞曲創作」作為競賽項目，讓參賽者以人類最古老、素樸的吟唱形式，表達出對父母親情的頌揚與懷念。如果昔日歌頌母愛的〈遊子吟〉能傳頌古今，今人何嘗不能創作出更優美的旋律來歌詠孝順？用歌曲來表達感動其實不難，一段感性旋律、一句真情告白，不需太多的華麗就能把「孝」唱出來。這正是「孝親獎」能喚起莫大共鳴的主因

為了讓旺旺孝親獎詞曲創作的評選更符合專業與嚴謹，主辦單位在徵件完成後，請來金牌製作人陳子鴻等13位專業人士擔任評審任務，在9月底聚集上海展開馬拉松式評選並選出前十強作品進入最後決賽。以詞曲創作作為競賽項目的難度不低，畢竟都是素人參賽，專業度與經驗本來就不足，要能創作出傳唱度高的流行歌曲，又不能太過典型，其實並不容易；而評審要在10572件作品中歷經初審、複審、決賽三階段，挑出社會組和學生組的前十強，也著實很辛苦。然而不少評審都指出，此次參賽作品的曲風多元，讓他們感到相當驚艷。

既然孝親獎比的是詞曲創作，自然也會受到歌手的關注。徵件過程中還曾有歌壇老中青三代的重量級巨星如黃小琥、陳曉東、梁文音等共同演繹第一屆得獎作品〈夢裡知多少〉，每位歌手都用溫暖動人的歌聲唱出對父母的愛與感謝，更分享了他們與父母親的感動心情。中天、中視的主播群也為響應「旺旺孝親獎」，由盧秀芳領軍主播團練唱〈孝敬父母〉，而不少藝人、名人與知名作家等也熱情響應，公開訴說他們的親情故事。

其實，誰會沒有屬於自己的親情故事呢？對父母親情的眷戀，經常都是在成長之後，若還能經常隨侍在側，反饋父母的教養恩情，其實還算是最幸運的，許多人或是因為工作忙碌必須與親人分隔兩地，或是因為子欲養而親不在，「思親」往往就成為許多人心中最柔軟的一部分，更是許多人追憶過往最甜蜜，也最揪心的一部分，當這種思念與情懷化成一種旋律、一縷歌聲，當然也就會引發共鳴，讓聆聽者受到感動，這是孝親獎選擇以「詞曲創作」作為競賽項目的最大意義。

更重要的是，「詞曲創作」的作品是會流傳的，每個時代都會有它代表的流行歌曲，唱出那個時代的心聲，反映那個時代的氛圍與情感，當然也包括了對親情的眷戀與追憶。我們已經擁有懷舊的〈遊子吟〉，也需要屬於當代的孝親歌曲，孝親獎的舉辦，等於也就是徵集了這個世代人們對親情的歌頌，相信這其中不少得獎的作品會被一直傳唱下去，成為經典歌曲。

主辦單位事前並未預料到，這屆詞曲創作大賽竟能徵集到超過1萬以上的作品參賽，足見思親、孝親仍是華人世界共同的想望與信守，更是共同享有的語言情感，這個傳承數千年的儒家價值在華人圈中完全沒有消褪，「孝親獎」也恰好就成為全球華人藉由樂曲歌聲表達思親的平台，可預見這個獎在未來時日將會愈來愈重要，也將愈來愈受到關注。

(中國時報)