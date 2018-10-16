2018年10月16日 04:11 中國時報 主筆室

前法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長將滿1個月，這段期間，口說穩住縣政，實際卻鋒芒畢露，直攻「花蓮王」要害。篤信佛教的他，這回更把傅崐萁創立的「五教聯合祭天祈福暨遶境活動」喊卡，後山「滅絕師太」頻頻施展金頂綿掌，無非要翻轉花蓮選情。

蔡碧仲一上任動作就不少，喊出「百日革新」，停辦升旗典禮、廢止建設標案、所謂「弊案」移送司法偵辦，甚至喊停「青年住宅」政策，並向學童免費營養午餐開刀。

蔡碧仲所有動作早已超出官派代理縣長該有的「看守」分際，逾越比例原則。

蔡碧仲仗著尚方寶劍，不僅讓民進黨把行動中常會移師花蓮召開，更首度在花蓮施放國慶煙火，希望創造觀光商機，煙火施放雖出現瑕疵，美中不足，但代理縣長面子十足。

中央政府全力替蔡碧仲拉抬聲勢，蔡也不辱使命，明知一舉一動會被外界放大檢視，還是挾錦衣衛之姿，大肆操弄地方政治，尤其九合一選舉在即，對傅崐萁推動的政策全面檢視、廢止，不僅踐踏花蓮民意，更嚴重破壞地方自治。

蔡碧仲是嘉義人，不願尊重後山特有的風土民情，已連辦8年的花蓮「五教合一」祭天法會，係集合佛、道、一貫道、西方宗教及原住民祖靈等信仰團體共同祭天，蔡以篤信佛教為理由，表態不願參加，甚至下令縣府砍掉800多萬元補助款，忽略當地「有拜有保庇」的民意。

最讓人納悶的是，活動在年底，為何不等選後決定？說穿了，蔡碧仲繼拔管有功後，滅絕傅崐萁所有政績全在算計中，正是「司馬昭之心、路人皆知」，宗教自由只是幌子。

(中國時報)