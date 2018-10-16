保住台灣流行樂最後優勢

2018年10月16日 04:11 中國時報 潘罡

本月13日衛武營國家藝術文化中心舉行啟用典禮，冠蓋雲集。而同一時間，由台南藝術大學、台南應用科大、南台科大、樹德科大等南部4所大學系所首度聯合舉辦的「肆藝作樂─南流音樂節」則在台南夢想田音樂館登場，9組團隊爆發青年創作的鮮活生命力，卻沒有要員到場助陣，恰好襯托出流行文化在當前台灣施政的弔詭處境。

流行音樂與精緻藝文相比，同樣具有文化藝術的象徵價值，但兩者在當代社會的經濟處境相差有如天壤之別，因此政府資源配置思維應有區隔。精緻表演藝術普遍罹患經濟學所稱的「鮑默爾病」，先天不足後天失調，只好仰賴政府支持；但流行樂與其所屬的「流行文化」，挾著傳播媒體、科技驅動、全球化與資本邏輯，對政治、經濟、社會所產生的全方位滲透力與影響力，堪稱有史以來僅見。

但面對這股20世紀下半葉起席捲全球、沛然莫之能禦的力量，蔡英文政府目前相關文化施政思維明顯陷入錯亂。流行音樂跟傳統精緻藝文不一樣的是，後者目前的處境是經濟上處於絕對弱勢，政府扶植精緻藝文主要是著眼於相關美學的式微，基於保護文化多樣性與文化資產，政府才把它當成生活美育予以補助。以含衛武營在內的「國家表演藝術中心」3館1團為例，目前政府每年補助約18億元。

但流行文化已徹底成為當代大眾生活的一部分，它能發揮的象徵價值根本不用政府砸錢推廣，不料文化部今年起開始執行「流行音樂製作發行補助案」，其中竟針對成名歌手的商業專輯製作發行逕予補貼，這樣的作法有待商榷。

面對流行文化產業，政府首先該做的是產業投資，主要扶植它的功能價值同時協助產業創新。流行音樂前期投資大、風險高而充滿不可預期性，政府願意投資，其實就等同另一種形式的補助，既為業者分攤風險，萬一成功，還能取得收益回饋國庫。因此，蔡英文政府現在應該再來個「髮夾彎」，好好運用國發基金原本匡列的文創預算，尤其現在不需要配合柯文哲汙名化「文創園區」以及文創理念，恰可對社會大眾澄清：文創政策的著眼點跟文化補助是不一樣的。

其次，政府施政應從前端教育著手，在大專院校培養出更多詞曲創作、展演策畫人才，為產業注入新血。近年大專院校紛紛設立流行音樂與產業的學程、組別，文化部如何運用南北兩大流行音樂中心並與校園相輔相成，將是台灣能否延續流行樂能量的關鍵之一。文化部就算要補助流行音樂，相關預算應該是用在前端育成，而不是補助業已成熟的商業機制。

特別是南台灣，當朝政府非常強調南北平衡，在衛武營竣工啟用的同時，也應思考如何讓南台灣也變成流行音樂原創基地。目前南部院校正籌組「流行音樂教育發展聯盟」，致力建構南方原創生態，值得政府重視。政府不該對成名歌手錦上添花，而是要在育成階段雪中送炭。此外，在華人世界中，目前台灣流行樂還保有一定的創作優勢，但彼岸大陸快速竄升，政府再不加把勁挹注教育，連僅存的些許優勢恐怕不久後也將拱手讓人。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)