賴揆其實是搶功德院長

2018年10月16日 04:11 中國時報 黃心華

賴清德近日果然不負其「功德院長」之名，持續在各地用重大交通建設撒錢綁樁，且手筆之大，只能用綁好、綁足、綁滿來形容。不僅如此，最近還可以見識到政治人物各類型的「攬功」情狀，包括：蔡英文寧可自誇對於衛武營「功在趕工」，卻刻意忽略馬英九的貢獻；賴清德為屏東縣長潘孟安站台時釋出高鐵南延「好消息」的風向，交通部為了迎合上意，竟調整財務估算結果；在桃園還發生把前任首長提報給中央的建設計畫撤回後再修改重送，如此就可成為「本屆」的功德，萬一遇到抗爭，則又推託是「前任的計畫」。

截至上月初，賴清德宣布的地方建設支票就高達7431億元，且多為軌道交通建設，這些乍看之下彷彿一連串的「大小確幸」，極有可能成為日後的「長久不幸」。首先以捷運建設為例，若當地公共運輸市占率低且運具轉移效果極為有限的狀況下，未來如何支撐運量更高的捷運？即使有中央補助建設經費，但部分縣市早已瀕臨舉債上限，未來如何籌措配合款必成一大難題，更別提日後數十年的日常營運、維護成本。以台北捷運來說，其日運量已是高雄捷運的10倍以上，尚且需要靠著業外收入才能養活捷運本業，更何況其他縣市？

而賴院長承諾的第二類支票便是鐵路立體化，但軌道建設如果一開始就欠缺整體性、上位性的完整規畫，倉促動工，後續要變更就非常困難。且一旦某些路段採取高架或地下化，原本的區間列車調度起訖點都需要重新調整，反而會造成台鐵的路線容量下降，讓通勤量能不升反降，與原本台鐵捷運化的目標背道而馳。

至於第三種大餅，便是「現有路線延伸」的議題。以高鐵南延屏東來說，若多花700億僅能比搭乘台鐵快20分鐘，難道沒有其他更好的替代方案？增設一條與現有鐵路平行的捷運延伸線難道不會造成台鐵、捷運兩敗俱傷？這類建設的主要癥結，除了會形成邊際成本攀升、邊際效益降低的隱憂外，最大的致命傷在於缺乏區域共同發展目標，只是為建而建，甚至會造成周遭鄉鎮的人潮、錢潮加速流向中心大城的磁吸效應。

各項交通建設都有其基本運量的要求，運具的選擇也有不同的考量依據，如果只是為了挽救選情，就把國庫當作黨庫，甚至造成未來數十年的沉重包袱，這恐怕不是一個專業的政府應該做的事情。（作者為國家政策研究基金會策略研究組副召集人）

(中國時報)