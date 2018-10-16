2018年10月16日 04:11 中國時報 陳建仲

蔡總統在國慶文告中提出「中華民國台灣」的國家定位，希望以此做為團結2300萬台灣同胞的新出發點，卻因無法擺脫反中意識和中國、台灣二分法的定位，導致對岸強烈抨擊，兩岸關係更趨危殆；其實兩岸都應走出主權絕對排他性的傳統束縛，追求在創造共享一中主權，同時確保台灣治權獨立的可行方案。前俄羅斯總統葉爾欽即曾借用主權讓渡達到「雙重主權」或「最高階主權」的設計，挽救了瀕臨分裂的國家。

在聯合國創立階段，蘇聯即曾利用英、美為扶持前殖民地成為創始會員國的私心，讓白俄羅斯和烏克蘭成為聯合國的創始會員國，結果蘇聯成為在聯合國唯一擁有3個席次的國家。在90年代前蘇聯解體，俄羅斯面臨各自治邦紛紛尋求獨立的挑戰，當時的總統葉爾欽將俄羅斯由原蘇聯的「憲法聯邦主權」變成「條約主權」，開創出允許加盟共和國制定憲法、設立立法機構、承認加盟國的主體地位和各自通過的主權宣言具有法律效力，開創出「讓渡主權以化解分裂」的新模式。

對照中國大陸從1981年「葉九條」到1983年「鄧六條」所揭櫫的「一國兩制」概念，北京抱持傳統主權絕對排他的觀念，認為兩岸制度可以不同，但在國際上代表中國的只能是中華人民共和國，不贊成台灣「完全自治」，因為完全自治就是「兩個中國」。台灣可以司法獨立，終審權不須到北京；可以有軍隊；大陸不派人駐台，軍隊和行政人員都不去；台灣的黨、政、軍等系統都由台灣自己來管，中央政府還要給台灣留出名額。

問題是，這種將台灣視為「特別行政區」的定位不可能為台灣人民所接受，不論是國共或民共，依靠兩岸政黨和談不可能解決兩岸主權爭端，除非大陸執行武統或者台灣自願放棄中華民國主權，或是大陸接受台灣獨立，否則，爭端根本無法解決。

雖然北京當局始終以「一個中國、一國兩制、和平統一」做為解決台灣問題的三大指導方針，但「一國兩制」的根本矛盾在於，香港與澳門本來就不具有主權，台灣如果接受港、澳式的「一國兩制」，等於從主權國家降格為特區政府，就算能擁有司法終審權、台人治台、擁有軍隊，也無法讓台灣民眾接受。

兩岸既然各自存在中華民國與中華人民共和國兩個政府，要化解主權爭端，大陸不接受國協、邦聯、特殊階段兩國論和台獨，但要台灣降格為「特區政府」，在可見的未來，北京都難以用和平的方式實現。

不論是「葉九條」或「鄧六條」，北京能給的都是台灣目前已經擁有的，台灣實際治權完全獨立，並且擁有強大的自衛能力。大陸如希望追求和平統一，對台灣最大的吸引力只能建立在「主權共享」上，讓台灣共享中國崛起的紅利，而非僅僅給予台胞國民化特遇。

兩岸如能在各自憲法的基礎上，再協議締結新的一中憲法，兩岸共享主權、台灣治權獨立，免去香港目前「二次回歸」的折騰，相關國家的利益也都能極大化，如能進一步恢復中華民國的聯合國會籍，或許這正是解決兩岸僵局的最佳模式。

（作者為大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)