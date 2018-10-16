2018年10月16日 04:11 中國時報 陳琴富

今年諾貝爾和平獎得主頒給反性暴力的維權人士，一位是剛果仁醫穆克維格，他開設醫院，救治在內戰中遭受性侵的4萬名女性；一位是遭伊斯蘭國綁架販賣，逃脫後致力於終結人口販賣的雅茲迪族婦權女將穆拉德。這項頒獎固然順應和平反戰的主旨，也不無受到去年以來#MeToo反性侵運動的影響。但各界似乎有一致的共識，政治人物將逐漸不再受到諾貝爾委員會的青睞。

歷年來，和平獎得主以政治人物居多，因為透過政治手段是謀求和平最快捷的方式，戈巴契夫、翁山蘇姬、曼德拉、阿拉法特、金大中、安南、卡特、歐巴馬等都是顯例，前年還頒發給哥倫比亞前總統桑托斯，因為他終結了持續50年的內戰。然而今年被賭盤看好的文在寅、金正恩和川普顯然還未能達到和平的指標，儘管「川金會」不易，畢竟朝鮮半島非核化八字還沒一撇。

諾貝爾和平獎是爭議最多的獎項，畢竟諾貝爾委員會還有全球公信，不致影響到這個獎項的續頒。印度聖雄甘地曾經5度獲得提名而未獲獎，直到1948年他被刺殺之後，委員會才考慮追贈，終究沒頒給他。1973年頒給北越的黎德壽，但他以越南還在戰亂，不屑諾貝爾委員會的偽善，拒絕領獎，兩年後北越攻陷西貢，證明黎德壽是對的。

1991年頒給緬甸的翁山蘇姬，但她在掌權後卻無視於緬甸軍政府迫害羅興亞人的暴行，導致和平獎蒙塵。2009年美國總統歐巴馬剛上台9個月就受頒和平獎，當時遭到許多非議，還沒開始做事就得到諾貝爾的肯定，後來美國出兵利比亞，也讓和平獎臉上無光。顯然，諾貝爾委員會漸漸體會到政治多變，政治人物不靠譜，輕率地頒出和平獎，可能幾年後會慘遭打臉。

政治人物如變色龍，台灣民眾應該感受最深刻。

就以領導人來說吧，李登輝上台時成立國統會，要「經營大台灣，建立新中原」，任內開始轉向，下台後成立台聯，現在還參與喜樂島聯盟，致力於台灣國的夢想；陳水扁上台時意氣風發，下台時因貪瀆成階下囚，現在還透過「新勇哥物語」在政壇上攪亂一池春水；馬英九也是挾著高票上台，說好了下台後要做公益，現在又為選舉趴趴走。蔡英文參選時以「維持現狀」獲各方支持，當選後卻率先破壞現狀，搞得兩岸不和，民怨四起。

政客最擅長的就是口中說著公益，實際卻為了私利。戰爭幾乎都是政治所引發，和平對政客來說也多半是手段，真正的和平還是需要靠普羅大眾，過去和平獎也曾頒發給宗教家如達賴喇嘛、德雷莎修女，近年則偏向於頒給民主、人權、女權鬥士。政客翻臉像翻書，諾貝爾委員會慢慢看清了政客的真面目，台灣民眾看清楚了嗎？

(中國時報)