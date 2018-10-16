媽媽咪呀 經典歌舞不停歇

音樂劇《媽媽咪呀》搭配瑞典國寶ABBA阿巴合唱團的歌曲，描述一段充滿親情與友情的故事。（寬宏提供）

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中國時報
／台北報導

老歌串燒，只要有好劇本，也能成就一齣動人的音樂劇，即將在明年滿20年的音樂劇《媽媽咪呀》正是如此。它運用瑞典國寶ABBA阿巴合唱團的歌曲，描述一段充滿親情與友情的故事，經典雋永名曲加上流暢的故事線，創造的票房超過20億美金，觀賞人次也突破6千萬；更催生同名電影，至今仍是票房最高的歌舞片，經濟效益不容小覷。

《媽媽咪呀！》1999年4月6日於倫敦西區首演，至今有50個製作以16種不同語言演出，在440個城市上演過，歷久不衰。睽違9年，音樂劇《媽媽咪呀》將三度來台，下月起在國立體育大學體育館演出。

用樂曲 譜出動人故事

來自瑞典的ABBA合唱團，70年代寫下了席捲全球唱片市場的驚人紀錄，雖然1983年宣告解散，歌迷卻始終沒有忘記他們。該團以兩位女主唱引人注意，但核心人物卻是兩位男團員班尼．安德森與畢昂．厄維葉斯，樂團所有歌曲都由兩人共同譜寫。

團體解散之後，班尼與畢昂兩人決定轉往幕後，共同譜寫音樂劇，《媽媽咪呀》就此誕生。原創製作人茱蒂‧克瑞瑪表示，早在《媽媽咪呀》誕生十年前，克瑞瑪就想將ABBA的代表曲目帶入全新創作的音樂劇，「我自己曾擔任倫敦西區原創音樂劇《貓》的舞台總監，當時我和工作人員仔細研究ABBA的曲目後，發現歌曲本身就有情節發展，可以形成完整的故事。」

音樂劇 向ABBA致敬

克瑞瑪說，ABBA早期的創作帶有純真與青春的色彩，更可對比出晚期較為成熟的內涵，「一開始我就很清楚《媽媽咪呀》不單是要忠實呈現ABBA的歌曲，或是向他們致敬，劇本本身也必須具有十足感染力。」

《媽媽咪呀》故事從一個單親媽媽到底跟誰生了女兒的懸疑開始，待嫁新娘蘇菲，為實現婚禮當天由生父牽著她走入禮堂的夢想，決定偷看媽媽二十年前的情書，並找出生父究竟是誰，故事看似通俗，卻充滿開展力。

過去只要在國外演出，中間不只數度全場合唱，男男女女更站起來拍手狂歡，從〈Dancing Queen〉、〈Take a Chance on Me〉、〈Money Money Money〉一直唱到〈Mamma Mia〉，充滿懷舊回憶。

(中國時報)

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