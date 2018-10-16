月光下的搖擺少女 歌廳秀再現

《月光下的搖擺少女》從小酒館演到紅樓舞台，連結在地情感，展現本土的音樂能量。（瘋戲樂工作室提供）

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中國時報
／台北報導

同樣是找來經典金曲，正在西門紅樓上演的本土音樂劇《月光下的搖擺少女》卻有著截然不同的鋪排，編導王宏元把台灣經典老歌加入西洋音樂劇經典歌曲混搭，奇幻感人情節，也讓台灣觀眾感受歌廳秀舊日芳華。

音樂總監王希文表示，這次的音樂除了原創歌曲以及女主角許哲珮專輯中的熱門歌曲如《一起搖擺吧》、《彈吉他就能快樂》之外，更重新改編多首台灣早期經典歌曲《月夜愁》、《意難忘》、《神秘女郎》以及《再會啦心愛的無緣的人》等，希望整齣音樂劇點唱機式的歡樂風情，可讓台灣觀眾重溫台灣歌廳秀紅包場的黃金年代。

《月光下的搖擺少女》故事從一間即將重新開幕的廢棄餐廳開始，一位熱愛音樂劇，登台之路卻不順遂的少女來應徵服務生，卻意外在餐廳發現一張黑膠唱片和一台留聲機，引領她重回60年代風華絕代的歌廳秀。

現場有來自香港的天涯歌女，也有30年代提倡戀愛自由、中西樂音飄揚的大酒樓，用劇情重新烹煮翻攪這些經典歌曲，展現時代的香氣。

王宏元表示，西門紅樓深受觀光客喜愛，這次《月光下的搖擺少女》在這裡演出，其實也希望從富含歷史的老舊建築物開始，與鄰近地域民歌西餐廳、紅包場大酒樓等歷史空間展開對話。

瘋戲樂Cabaret《月光下的搖擺少女》自即日起演出，地點在台北西門紅樓二樓劇場。主演包括竺定誼、林玟圻、賴盈瑩與鍾琪等，都是瘋戲樂固定班底。

(中國時報)

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