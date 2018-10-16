淨灘植樹 南山人壽手護海岸生態

南山人壽上周末於新北市、桃園市、高雄市舉辦淨灘活動，共清出3.4萬噸重各式海洋垃圾。（南山人壽提供）

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中國時報
／台北報導

南山人壽關注海洋垃圾議題，自2012年起推動守護台灣海岸線行動，今年再度發起淨灘植樹、守護海岸愛地球具體行動，讓台灣海岸生態維持自然風貌。

「2018南山人壽愛海洋行動」自今年10月起至11月止，展開一系列海洋環保倡議活動，攜手地方政府環保局、環保團體在新北市、桃園、台中、台南及高雄等縣市的八處海灘舉辦淨灘活動，預期號召超過4000名義工夥伴共襄盛舉，完成8公里海岸的淨灘及種植3000棵防風樹苗。

為擴大社會影響力，南山人壽同時發起海洋環保教育宣導活動，呼籲社會大眾重視海洋生態危機，從生活中落實環境永續的觀念與行動，齊心守護台灣的海岸生態環境。

「2018南山人壽愛海洋行動」於10月13日在新北市萬里區大鵬段海灘、桃園永安漁港、許厝港海灘、高雄旗津等海灘，舉辦植樹固砂與淨灘活動，林務局造林組組長李允中及新北市環保局副局長張旭彰特別到場，肯定南山人壽以具體行動守護海岸的努力。

除南山人壽員工、親友及保戶外，更邀集包括南山產物、IBM、互助營造等企業夥伴加入，以發揮影響力，當天共計逾1800人熱情參與，現場清理出總重量逾3.4萬公噸、近1.4萬件的各式廢棄物，之後預計於台南北門海埔地、新北市萬里頂寮、下寮及台中塭寮陸續展開相關活動，為地球永續發展盡一份心力。

南山人壽也是首家關注台灣海岸線嚴重侵蝕問題，並以守護台灣海岸線作為企業推動環境永續主軸，自2012年起，南山逐年有計畫地透過築籬、固砂、植樹與淨灘等方式，守護台灣海岸線自然生態，以落實環境永續企業責任。

在多方努力下，南山人壽已陸續在新北市老梅公園富貴角、金山萬里大鵬段、桃園竹圍漁港、竹南龍鳳漁港、台南七股海域、屏東九棚等海岸，利用築籬、植被等自然工法堆砂護灘，為守護海岸線建立第一道防線；同時，認養桃園許厝港、新北市萬里區大鵬段海灘共1萬4000平方公尺，並種植6000株防風樹苗，希望未來能長大成林，發揮護土固砂的功能。

(中國時報)

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