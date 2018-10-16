特爾左布勒斯：別把人生當VR

國際戲劇奧林匹克委員會主席、享譽國際的希臘導演特爾左布勒斯，來台和演員排練，他表示劇場的影響力很大，失去劇場，人類的文明也會失落許多。（李欣恬攝）

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中國時報
／專訪

數位時代來臨，打開手機就是現場，人們越來越少進劇場，國際戲劇奧林匹克委員會主席、享譽國際的希臘導演特爾左布勒斯，現在台與演員排練，他鼓勵觀眾，適時放下3C產品，走進劇場，感受人的溫度，「別把人生過得像是一座虛擬的VR世界，反而更該親近古老神話、古希臘戲劇作品，從中了解身而為人的慾望和元素。」

特爾左布勒斯1945年出生於希臘，他表示劇場就是他的生活，「劇場是我心中重要的一塊，我小時候跟著媽媽聽收音機，裡面播放著契科夫、希臘悲劇，在耳濡目染之下，慢慢走上劇場路，現在想來，並非我選擇劇場，而是劇場冥冥之中選擇了我。」

特爾左布勒斯是首屈一指的阿提斯劇院創辦人與藝術總監，專擅研究古希臘戲劇作品，並發展一套獨創的肢體表演方式，演員透過特殊的肢體韻律和呼吸，呈現古希臘戲劇的內涵。近10年來，他往返於亞洲各國，2013年來台演出《被縛的普羅米修斯》、2016年和台灣演員合作《酒神的女信徒》，今年也同樣再度和台灣演員合作作品《葉瑪》。

特爾左布勒斯表示，古老的希臘戲劇作品，距離現代人並不遙遠，「悲劇裡的人性和渴望，不會因為時間而消失，同樣存在人際關係裡。在數位時代，人人都把自己隔絕、侷限在手機與網路的象牙塔裡，鮮少有機會碰觸『身而為人』的根本慾望，這些在希臘悲劇裡的深層情緒探討，都可以引發進一步的思考。」

特爾左布勒斯表示，假如碰觸了悲劇的核心，便可以洗滌人性，那正是創造力的來源，「悲劇的力量，可以開啟觀眾被世俗所沖淡的情感與渴望，打開封閉的日常生活，從中超脫、找到人與社會之間，得以共生共存的生存之道。」

(中國時報)

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