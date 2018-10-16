張信哲不賣情懷 前衛開唱求變

張信哲（右二）演唱會圓滿落幕，與工作團隊開心慶功。

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中國時報
報導（北京傳真）

張信哲「未來式」世界巡迴演唱會在北京凱迪拉克中心圓滿落幕，14日慶功宴上，談到為了演唱會，他不僅力求完美表現，也積極瘦身6公斤、忌口戒吃辣護嗓，他說：「只有更瘦，沒有大餐。」而他在台上直接換衣，粉絲熱情狂喊「脫掉」，是否考慮脫衣秀身材，他笑說：「我不會，歌迷的要求通常都是不理性，聽聽就好。」

張信哲在北京一連舉辦2場「未來式」巡演，結束後他直呼：「鬆一口氣。」他在巡演上不斷創新，嘗試前衛的立方體鐵鑄舞台、3D頭膜投影等，希望呈現有前瞻性的表演，他說：「像我們這一輩的歌手，被歸為老歌手，演唱會被說在賣情懷，沒什麼創新想法的演唱會。」因此他透過這套巡演，讓大家知道他其實很前衛。

每年打流感疫苗

他給自己表現打90分，其中10分扣在熟練度以及器材、團隊銜接，因為巡演團隊像是聯合國，工作人員來自四面八方，直到開唱前一周才真正磨合，之後在銜接上的瑕疵可以更好。

他2016年曾宣布暫別舞台，因當時參加《我是歌手》第4季，不慎得流感，被醫生警告：「要是再遇到這種狀況，喉嚨只會越來越嚴重，恢復期會越來越長。」他現在更注意身體狀況，每年自費打流感疫苗，讓自己維持在最佳狀態。「未來式」巡演預計跑1年半，至少50場，明年4月唱回台北小巨蛋。

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(中國時報)

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