陳奕迅見人龍 誤做歡迎大隊

2018年10月16日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陳奕迅（右二）突擊KKBOX新總部，故意插隊面露害羞模樣。

陳奕迅（Eason）日前擔任實境節目《速爆突擊隊》首集嘉賓，在節目中突擊數位音樂品牌KKBOX新總部，有趣的是，當天抵達時巧遇下午茶時間，Eason出電梯後看見滿滿人潮，以為是員工前來熱情迎接，仔細一看才發現大家是為了公司免費提供的美味鹹水雞而大排長龍，Eason哭笑不得地說：「我也很喜歡吃，食物是最吸引人、比我還吸引人的。」

Eason隨後親民地跟著排隊點餐，還作勢插隊笑稱「我不懂規矩」，輪他點餐時，Eason起初只點了雞腿、甜不辣，但抵不過老闆熱情推薦，最後幾乎「全部翻牌」滿載而歸，他興奮直說「蔥加多一點」！追問Eason平常會為了什麼事排隊？他笑回：「肯定不是買演唱會的票，通常為了吃才會排隊。」

大方與粉絲互動

Eason私下生活毫無明星架子，在香港經常搭公車出門上街，有些粉絲認出「本尊」相當興奮、當場偷拍照片；Eason坦言剛開始很不適應，認為是私生活不想被拍，但如今態度變得大方、親民地與大家互動，坦然表示「不然就不要上街」。

陳奕迅此次來台身材明顯小一號，他解釋自己沒有刻意減肥，但胃口真的變小，透露自己於2012年動了膝蓋手術後一直有痠痛感，透過運動鍛鍊肌肉紓緩，不僅體重減輕、體態變得結實，也減少膝蓋負荷壓力。

(中國時報)