潘慧如夢中情人只有華仔

2018年10月16日 04:11 中國時報 洪秀瑛 、林彥君 報導、林彥君

潘慧如昨穿低胸爆乳長禮服為新戲造勢，鏡頭前明亮動人。（盧禕祺攝）

TVBS新劇《初戀的情人》明（17日）晚首播，官方粉絲專頁舉辦「夢中情人」票選，讓網友選擇喜歡潘慧如何種扮相，最後百人投票最愛看她成熟造型。昨見面會上，潘慧如穿大紅色低胸爆乳長禮服，搭價值千萬法拉利F430跑車現身，女王氣勢非凡。

潘慧如生活中的夢中情人是劉德華（華仔），「從小到大沒變過，還夢過跟他一起工作，也夢過變成他女友。」喜歡對方什麼特質？她說：「他在螢光幕前的感覺就是很有親和力，他雖然不是一個學歷很高的人，但他就是很努力，從臨演開始，一步一腳印爬上來。」

重訓有氧雙管齊下

她為拍《初戀》進健身房，教練先從她的臀部線條開始雕塑，重訓加有氧雙管齊下，體脂已從26降到22，胸部也因此縮水，「現在沒有副乳可以撥了」。

潘慧如日前上《一袋女王》，表示自己喜歡打掃，曾想過如果有天不當藝人可以當家政婦，穿著圍裙幫別人打掃，讓主持人曾國城笑說：「不行！那妳的專長就是破壞人家婚姻了。」曾國城說，曾去潘慧如家聚會，離開後已凌晨5點多，當時潘慧如早在一旁打呼，沒想到大家離開後，她竟然馬上起來打掃，「她是少數家裡客廳敢用白色長毛地毯的人，而且地毯厚度快5公分。」

(中國時報)