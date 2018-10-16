李棠霓豔摘大中華亞軍

2018年10月16日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

台灣代表成績斐然，李棠霓（左起）拿下亞軍，城市先生陳駿閎拿下冠軍，賴韋如則是第4名。

新生代混血演員李棠霓拍完處女作電影《武術奇蹟》之後，日前在溫州舉辦的「2018第十三屆全球城市形象大使暨全球城市小姐（先生）大中華總決賽」拿下亞軍，第4、第5名分別由來自台東和台北的賴韋如、周佳豫獲得。台灣的城市先生也表現亮眼，包辦大中華賽區總決賽前3名，此次台灣代表旗開得勝主因是才藝表演精彩，讓評審留下深刻印象，得獎者接著將參加27日在濟南舉行的世界盃總決賽。

大中華總決賽選在溫州舉辦，主要打造國際時尚元素與傳奇溫州的融合，彰顯溫州邁向國際化和時尚化的縮影。這次總決賽特別之處在於，兩岸參賽者合唱〈阿里山的姑娘〉，並拍攝成MV，代表全球城市小姐創辦人張如君與9位賽區主席共同播下種子，當〈阿里山的姑娘〉的音樂聲響起，參賽者在舞台上透過舞蹈呈現出種子破土而出的氣勢。

帶動城市交流

大中華賽區主席盧信守為溫州兩岸影視基地創辦人，也是「中國夢促進會青年團」團長，他帶領台灣青年創業團隊搭建溫州海岸文化傳播公司，同時也是大陸首個以影視文化為主要創業創新方向的兩岸青創孵化基地創辦人。張如君昨表示，大中華總決賽以深化推進「兩岸一家親」理念，選拔兩岸最美的親善大使，以不同方式及角度，帶動城市與城市之間的交流與公益的行動力。

(中國時報)