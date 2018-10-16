柯奐如床戰雷艾美很舒服

柯奐如（右）和雷艾美拋開包袱演出同志親密戲。

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中國時報
報導
柯奐如相當注重家庭隱私，不透露生子進度。

電影《親愛的卵男日記》描寫兩對同志愛侶艱辛的求子過程，雷艾美和柯奐如、蔭山征彥和蔡力允各自有激情戲，導演謝光誠用心安排2位男演員用「三段式」演出廁所取精戲：「用手、用嘴、再提槍上陣。」

蔡力允事先做功課，除了《斷背山》等經典，更參考男男A片（G片），2人也在英國拍攝時相處一個月培養感情，蔭山還開玩笑：「因為是快殺青的時候，有點麻木了！」

柯奐如大方談和雷艾美的床戲：「很自然、很舒服！」但現場有位攝影助理是同志，讓她難免緊張，「被監視的感覺！」不過也多虧對方給「大尺度」建議，讓畫面更加真實。柯奐如向來給人中性的印象，坦言念女校住校時曾被學妹塞情書在床底，是否有動心的同性對象？已婚的她保守回應：「或許有吧！」她表示即使對方很有魅力，但彼此有默契沒說出口。

蔭山表示過去受訓的劇場就在許多同志聚集的新宿二丁目旁，常被前輩帶去喝酒，「演出時就把20歲這段回憶拿出來用。」蔡力允以前打工時常遇客人表白，曾有人突然打電話邀他去九份看夜景，甚至第一次就約「過夜」，他緊張找藉口回絕：「我問一下我媽媽！」

生子計畫隨緣

片中情侶都急欲得子，去年自曝已婚3年的柯奐如，昨被問生子計畫僅表示：「是喜歡小孩的，一切隨緣。」已為人夫的蔡力允也很喜歡小孩，但對求子同樣保持順其自然。該片11月2日上映。

(中國時報)

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