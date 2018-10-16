王仁甫KID各自帶隊PK電玩

2018年10月16日 04:11 中國時報 （林彥君）

御姊愛和納豆（右）主持《失落戀花園》，討網路世代的心理話題。

首家全4K超高畫質製播的電視台「狼谷競技台」29日將於MOD 210頻道強勢開台，節目主持陣容有「鍍金級氣勢」，找來有金鐘獎加持的徐乃麟、KID、王仁甫，及阿達和納豆主持。徐乃麟主持《斗內大善人》，讓來賓上節目拚面子玩遊戲，同時將累積的獎金捐給來賓指定的公益團體，娛樂大眾同時助人。

王仁甫與KID則是從本屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」的競爭對手，變成主持搭檔，他們在《FIVE鬪！龍虎門》各自帶隊，進行電競、電玩等5種遊戲競賽，要緊抓年輕觀眾眼球。阿達自認玩遊戲的實力跟Rap一樣厲害，他在主持《GAME什麼東西》時，不論是電競，還是桌遊都不怕，輕鬆Carry全場。

納豆風光開了2個新節目，其中他與兩性專家御姊愛主持的《失落戀花園》，探討網路世代的心理話題，結合趣味與知性，該節目由昔日《SS小燕之夜》金鐘團隊製作，可望明年將納豆送進金鐘殿堂。

狼谷競技台結合最新電競趨勢，除國內外賽事轉播，也自製7檔電競綜藝節目。台灣電競觀看人次到賽事成績，在國際間皆有亮眼表現，預計在2019年產值將超越新台幣530億。

(中國時報)