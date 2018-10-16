《媽媽咪呀！》露西假戲真訂婚

2018年10月16日 04:11 中國時報 潘鈺楨 （馬尼拉傳真） 報導（馬尼拉傳真）

露西梅巴克（中）又唱又跳，難度相當高。

報導潘鈺楨（馬尼拉傳真）

音樂劇《媽媽咪呀！》以瑞典流行樂團ABBA多首經典名曲，譜出希臘小島上一對母女和情人、友人間溫馨逗趣的故事，自1999年在倫敦西區首演，20年來已在440個城市上演。劇團今年展開亞洲巡迴，把這齣觀賞人次超過6000萬的音樂劇帶到菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、香港，以及台灣！

飾演女兒「蘇菲」的露西梅巴克（Lucy May Barker）與蘇菲未婚夫「思凱」的菲利浦萊恩（Phillip Ryan），在馬尼拉演出時接受訪問。兩人戲裡戲外都是情侶，3個月前剛訂婚，談到假戲真做，露西大方表示3年前徵選進國際巡演劇團初遇，「一開始沒有太多感覺，只是工作上的夥伴，但…日久生情嘛。」坦言有了情侶關係，表演更容易也更有火花。菲利浦強調即使如此還是工作至上，「不過每晚登台多了很多樂趣！」

喝蜂蜜檸檬護嗓

蘇菲這角色注定屬於露西，她記得當初試鏡競爭者多，心想能演個配角就好，沒想到經紀人通知她得到蘇菲角色，她連問好幾次「你確定嗎」，直到第一場表演結束聽到台下掌聲，才讓她確定美夢成真。現在露西的生活與蘇菲神奇交疊，「故事結尾她跟未婚夫一起環遊世界，我現在的工作就是到世界各地表演，不謀而合！」

然而工作不可能只有開心與幸福，她擔任要角又唱又跳，一旦遇上感冒就很麻煩，露西說：「感冒會讓聲音失去水準，讓人很沮喪。所以練習很重要，我每天都會喝蜂蜜、檸檬，保持睡眠充足。觀眾花錢來看，絕對要表演到最好。」

暌違9年再登台

臨場表演對演員來說是一大挑戰，但露西認為這正是音樂劇有趣的地方，活生生的演員、音樂、服裝，觀眾得以注入不同想像，她常在中場休息聽到台下討論誰才是蘇菲真正的爸爸，那她自己覺得？她笑說：「就目前來說，我想我會選山姆！」

《媽媽咪呀！》繼2007與2009年暌違9年再來台，11月30日起至12月2日在國立體育大學體育館演出，購票請洽寬宏售票系統。

(中國時報)