出櫃不躲藏 鄭靚歆：像一般人活著

2018年10月16日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

鄭靚歆（左）和女友Grace穩定交往中。

鄭靚歆在《20之後》飾演很會撩妹的帥T，演來駕輕就熟。

鄭靚歆（左）有個美魔女媽媽Paulina，母女感情非常好。

23歲新人鄭靚歆在電視劇《20之後》飾演帥T，鏡頭裡帥氣神采令觀眾印象深刻，當初導演看中她「把起妹來無往不利的形象很有說服力」，因此欽點她再度合作。鄭靚歆不諱言帥T是本色演出，她曾夢想當健身教練，戲裡真的當教練，劇中爸媽感情不好、媽媽40歲之後走出家庭做自己，這些故事也是她的家庭寫照，「赤裸裸的情節，寫實到比裸體還可怕。」

鄭靚歆13歲以黑澀會美眉的「冰冰」出道，姊姊則是黑澀會美眉的「甜兒」。鄭靚歆當時和黃遠合拍電影《酷馬》打開知名度，國一時已剪得一頭俐落短髮，有男同學抱緊她，逼她交往，也有學妹們以寫情書告白、送早餐追求，有次隔壁班女生要電話遭拒，直接把她壓牆上強吻，她反抗將對方推倒，結果被告，「我到現在還忘不了，心裡還有陰影。」

患異位性皮膚炎

她14歲到大陸拍湖南台偶像劇《落跑甜心》，劇中扭脖子、擠眉弄眼誇張反應，遭大陸網友批評演技浮誇，甚至質疑她是否財力雄厚才當上女一，她現在回看這些負評一笑置之，還自我揶揄「還好沒說我跟誰睡」。她印象最深刻是拍一場游泳池落水戲，男一陳翔救她上來之後要親她，「當時學校四周有上千瘋狂粉絲在旁邊噓我，聲音一度太吵拍不了。」

從大陸拍完戲回台，她深受嚴重異位性皮膚炎所苦，因此和姊姊一起到洛杉磯念高中，3年間，異位性皮膚炎得到改善，未料回台後又復發，嚴重時流血、流膿，還被排擠說臭得像屍體味道。

51歲媽是美魔女

她前幾年痛苦到曾有輕生念頭，「當時真的體無完膚，身體一道道像刀痕一樣，每天以淚洗面，洗澡的時候，水和血一起流下去。」她還試過綁住雙手，逼自己不能抓，因為嚴重到衣服黏住傷口，只好在家裸體、吹冷氣。這次為《20之後》赴花蓮拍海上划獨木舟的戲，病情又復發，「差點以為自己要沒命了」。

鄭靚歆的51歲媽媽Paulina是美魔女，而且非常潮。她說媽媽很開心她勇敢做自己，「國中時期就有人問我媽『女兒是同性戀，妳可以接受嗎』，媽媽說有什麼不可以，她替我護航，讓我滿感動。」鄭靚歆現在有個交往1年多、大她3歲的女友Grace，2人常在社群網站放閃，「這是很自然的事，隱藏反而讓別人更想追問，我就像一般人一樣活著啊。」

(中國時報)