張立昂 唱出新表情

張立昂演而優則唱，在個人首張EP中歌聲融入表情，更有戲劇張力，佩戴浪琴表HydroConquest深海征服者黑色面盤陶瓷圈腕表入鏡拍攝時尚專題。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Paul Smith）

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張立昂在紐西蘭當小留學生時，音樂陪伴他走出寂寞和青春期的苦悶，將音樂視為第二生命。佩戴浪琴表HydroConquest深海征服者藍色面盤陶瓷圈腕表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Paul Smith）
1.浪琴表HydroConquest深海征服者藍色面盤陶瓷圈腕表，5萬1900元。（Longines提供）
2.浪琴表HydroConquest深海征服者黑色面盤陶瓷圈腕表，5萬1900元。（Longines提供）
3.浪琴表Record開創者系列雙色金不鏽鋼鍊帶男表，11萬7600元。（Longines提供）
4.浪琴表Master巨擘系列藍面男表，6萬5000元。（Longines提供）

以偶像劇《三明治女孩的逆襲》、電視電影《噬膽72》再創演藝事業高峰的張立昂，其實最早是以歌星身分出道，最近才推生平第一張EP《±1》，「音樂，是我的第二生命，在我人生最寂寞苦悶的時候，是音樂陪伴我。」

最近推出首張EP

張立昂13歲時隻身前往紐西蘭念書，住過寄宿家庭、學校宿舍，也住過老師家，幾乎是居無定所，沒什麼朋友，父母又不在身旁，平日連個說話的人都沒有，只好自學吉他寄情音樂，「寂寞時戴上耳機聽情歌，就好像有人跟我說話，心情苦悶時嘶吼搖滾歌曲，也是一種渲洩。」

從《超級星光大道》出道的張立昂，這些年仍不忘創作，作品包括《真愛配方》等偶像劇插曲、廣告歌曲，也幫不少歌手寫歌。相隔11年才推出自己的首張EP，他認為一點也不晚，反倒時機剛好；這些年來他累積戲劇表演的功力，也反饋運用在音樂創作上，讓音樂更加豐富，聲音也有了戲劇張力和表情，演員和歌手兩種身分相輔相成，並不衝突，反倒是種加分。

浪琴表11月上市

這回張立昂受邀進棚拍攝時尚專題，搶先佩戴浪琴表（Longines）即將在11月上市的深海征服者（HydroConquest）陶瓷表圈腕表。張立昂笑說，他是浪琴表之友，曾多次受邀出席過浪琴表的活動，他認為男人佩戴腕表不僅象徵事業有成，且是一種責任感，時時刻刻提醒自己要有時間觀念、且要不斷向前邁進。

(中國時報)

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