王思偉 走秀壓馬路

伊林名模王思偉身著LEONARD PARIS秋冬系列斗篷式印花長袍，氣勢現身台北時裝周。（伊林娛樂提供）

友善列印
中國時報
報導
伊林模特李培毓一襲Weng Collection引進的KARL LAGERFELD西裝外套式洋裝，造型率性中帶點性感。（伊林娛樂提供）
伊林模特陳詠芯穿上LEONARD PARIS 2018秋冬印花鋪棉外套，整體十分搶眼。（伊林娛樂提供）
伊林名模吳品萱換上由Weng Collection引進之KARL LAGERFELD黑色裙裝，詮釋個性街頭風格。（伊林娛樂提供）

伊林名模王思偉才登上紐約時裝周，再度踏上台灣大秀的伸展台，在第一屆台北時裝周氣勢登場，感到格外幸運，她說：「我覺得在自己家鄉走大型的秀，是很榮幸的事情，因為大家有很多創意、努力投注在這個產業裡面，所以能參加很開心。」

大步踩穩慢走 展現優雅

對走秀當晚細雨綿綿天氣惡劣，連經驗豐富的她也表示起初有些擔心，很怕弄壞廠商的衣服，但坦言走秀還是要「安全第一」，並笑說：「作秀有太多不可控制的因素，能準備的準備，其他就交給臨場反應了。」

大秀中，王思偉身著LEONARD PARIS 2018秋冬系列斗篷式印花長袍，她透露是靠著走慢一點和大步踩穩的方式，來體現服裝的優雅氛圍。除了王思偉之外，伊林同門的名模吳品萱、李培毓也換上由Weng Collection引進之KARL LAGERFELD系列服飾，詮釋個性中帶點性感的街頭風格。

時尚街頭秀 國際品牌參與

台北時裝周由台北市文化局聯手《VOGUE》雜誌國際中文版催生，以「時尚，現在式怎樣」為主題，集結MICHAEL KORS、Blumarine等國際品牌的封街大秀，熱鬧非凡。

(中國時報)

MELODY入戲批渣隆 掛耳環消氣 麥當勞打工 學子擁第2專長

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。