2018年10月16日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

伊林模特李培毓一襲Weng Collection引進的KARL LAGERFELD西裝外套式洋裝，造型率性中帶點性感。（伊林娛樂提供）

伊林模特陳詠芯穿上LEONARD PARIS 2018秋冬印花鋪棉外套，整體十分搶眼。（伊林娛樂提供）

伊林名模吳品萱換上由Weng Collection引進之KARL LAGERFELD黑色裙裝，詮釋個性街頭風格。（伊林娛樂提供）

伊林名模王思偉才登上紐約時裝周，再度踏上台灣大秀的伸展台，在第一屆台北時裝周氣勢登場，感到格外幸運，她說：「我覺得在自己家鄉走大型的秀，是很榮幸的事情，因為大家有很多創意、努力投注在這個產業裡面，所以能參加很開心。」

大步踩穩慢走 展現優雅

對走秀當晚細雨綿綿天氣惡劣，連經驗豐富的她也表示起初有些擔心，很怕弄壞廠商的衣服，但坦言走秀還是要「安全第一」，並笑說：「作秀有太多不可控制的因素，能準備的準備，其他就交給臨場反應了。」

大秀中，王思偉身著LEONARD PARIS 2018秋冬系列斗篷式印花長袍，她透露是靠著走慢一點和大步踩穩的方式，來體現服裝的優雅氛圍。除了王思偉之外，伊林同門的名模吳品萱、李培毓也換上由Weng Collection引進之KARL LAGERFELD系列服飾，詮釋個性中帶點性感的街頭風格。

時尚街頭秀 國際品牌參與

台北時裝周由台北市文化局聯手《VOGUE》雜誌國際中文版催生，以「時尚，現在式怎樣」為主題，集結MICHAEL KORS、Blumarine等國際品牌的封街大秀，熱鬧非凡。

(中國時報)