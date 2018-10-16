麥當勞打工 學子擁第2專長

2018年10月16日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

來自台南的陳怡靜，甜美的外型在製作咖啡的過程中累積不少粉絲。（麥當勞提供）

男生唯一入選五星咖啡師的謝竣亦，兼具調酒師專業。（吳奕萱攝）

麥當勞目前達95％的餐廳增設義式研磨咖啡產品線，整體咖啡業績今年成長3成。（麥當勞提供）

全台黑金商機年達750億，吸引各大品牌聯合搶攻。台灣麥當勞近期舉辦第4屆內部「McCafe五星咖啡師大賽」，從內部900位咖啡師的競賽，僅有9位脫穎而出，勝率不到1％，平均年齡才20歲上下，顯見年輕人對咖啡界的嚮往與愛好。

該9位摘星的咖啡師，有5位還是在學學生。如中台科大國企系大四的王詩瑜，在麥當勞工讀2年，便志向學習咖啡，培養第二專長；她談到現在大學生很早會多方開拓興趣，不一定要與本科系相關，及早為生涯做準備。學咖啡不只是專業，比賽中更注重自身的親和力，明年畢業後將以咖啡做為正職。

其他包含實踐營養系的李貝娣、僑光科大觀光系的林宥青、南台科大應英系的吳若萱等，都兼具親和外型與專業，平時也有跳舞、唱歌等興趣。而26歲的五星咖啡師謝竣亦，是本次唯一入選的男生，畢業於景文科大休閒系，晚上是Bar裡的正職調酒師，具有雙重專業，因過去家裡開設麵包店，引發他對餐飲的志向。剛畢業於崑山科大企管系的陳怡靜，平時客人看到她的手作咖啡過程，會好奇詢問，無意間累計了一票在台南的粉絲。

麥當勞整合行銷部副總裁寇碧茹表示，國外麥當勞也有咖啡師評鑑制度，但只有台灣設置星級鑑別制，從3星的300小時的培訓、4星的半年以上進階訓練，到一年一度的五星決選，篩選兼具專業、親切與手作技巧的頂尖咖啡師。另一方面，除麥當勞搶攻咖啡市場外，肯德基過去就引進義式進口的LAVAZZA咖啡，大杯黑咖啡45元。

(中國時報)