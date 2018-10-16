萬聖節搞鬼 百貨瘋玩變裝

SOGO忠孝館5樓童裝區有免費造型服、配件和3D地貼和供小朋友更換、拍照。（SOGO提供）

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中國時報
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SOGO台北店服務台工作人員戴上造型帽飾，頗為應景。（SOGO提供）
微風超市萬聖節壽司組合拼皿，採預約販售，每份360元。（微風提供）
新光三越台北站前店威星「皮卡丘造型後背包」，原價2750元、特價1380元，5折。（新光三越提供）
SOGO忠孝館Fresh Mart黑貓南瓜檸檬柑橘夾心糖提籃，150元。（SOGO提供）

萬聖節有變裝趴、搗蛋就給糖，是親子喜愛的節日之一，百貨從善如流，將樓面布置成搞鬼賣場、工作人員頭戴南瓜帽，館內超市的糖果、餅乾、飲品等換上萬聖節造型，餐廳也跟風推出鬼臉或南瓜口味餐點，全面營造童趣氛圍。

微風有鬼臉壽司

微風18至31日在線上DM精選紅、黑色系精品單品，微風超市和館內餐廳匯集近百款應景商品；微風超市以秋季食材製作鬼臉壽司、木乃伊熱狗酥皮捲、南瓜焗烤麵等萬聖節限定餐飲，與千代結純吟一口杯有鬼太郎系列酒款、萬聖期間限定的南瓜啤酒，新鮮有創意。

SOGO設3D地貼可拍照

SOGO台北店近期趁世大運、世足或過年等節慶、活動有互動裝置快閃，忠孝館5樓童裝區近日因萬聖節換上3D效果地貼，提供服裝和配件可換裝、拍照，加上服務台工作人員頭戴造型帽飾，與Fresh Mart超市有多款萬聖節糖餅、彩繪南瓜，增添話題和人氣。

新光三越設恐怖箱試膽

新光三越台北站前店31日前蒐羅女巫、木乃伊、吸血鬼、殭屍等萌鬼角色商品，與拉拉熊、皮卡丘等扮裝小物。20日和27日有蛋頭先生見面會，27日有卡通明星瑪莎與熊變裝派對、恐怖箱試膽大賽；接連兩周末有APP女巫獨享特別企畫，扣會員點數100點起可兌換Salvatore Ferragamo、Burberry等經典香水，接力炒熱節慶。

板橋大遠百雞蛋仔變闇黑

板橋大遠百18日起至明年1月2日引進連續3年榮獲米其林推薦的「媽咪雞蛋仔」，開香港海外直營首家快閃店，4款加入墨魚粉的萬聖節闇黑系列雞蛋仔，有限定版南瓜公爵、闇黑黃金、臘腸博士、雙重搗蛋，價位139至149元；25日周年慶開跑首4日香蕉雞蛋仔、香蕉朱古力或港式臘腸雞蛋仔，前50名買1送1。

（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)

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