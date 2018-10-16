2018年10月16日 04:11 中國時報 徐望雲

桃園慈湖（圖／本報資料照片）

台東（圖／本報資料照片）

溪頭訪林彧（圖／本報資料照片）

台北 一○一

在世紀初最活躍的地震帶上

巨人般它爬了起來，沈重地

在千萬夢想的簇擁下，它的思緒

卻高得難測，如果它有寂寞或許

只有離它最近的～天～知道～～

台南全台首學

我們或是長夜裡最後一批儒生了

銜著夫子的遺訓，躬著身

惶恐肅立，在風雲莫測的南方

卻驚見，曾經大雅悠揚的禮樂

早已崩壞，在熙來攘往的世道上

註：台南孔子廟是台灣第一座孔廟，位於台南市中西區（原為承天府寧南坊），建於明鄭永曆19年（西元1665年），為臺灣最早的文廟。清代收回台灣初期是全台童生唯一入學之所，因此稱「全台首學」。

桃園慈湖

儀隊們結實的步伐踢踏在

陵寢外，被憂鬱佔領的石板上

陰雲在不遠處，私下夥同綠地圍攻

那早被時間啃食殆盡的霸氣

數百種形象，軍姿已然一片寒涼

註：今年7月去了慈湖，很慚愧，那是我生平第一次去慈湖參觀。

偌大的園區，令我感觸最深的是，「收藏」有244尊銅像（其中蔣介石的有219尊、孫中山27尊、蔣經國2尊）的紀念雕塑公園。

溪頭訪林彧

少年詩人負笈出鹿谷進木柵

再陪光陰一路蹀踱回那小鎮

穿過密林茶鄉，繞過大學池

闖入妖怪村，吩咐了夜色速速

搞定魔神後，便掩窗大睡去也

註：今年7月底，去溪頭景區妖怪村探訪時報周刊老長官──詩人林彧。由於林彧近年身體違和，必須事先約定才得見一面敘舊。造訪出來後，正巧看見妖怪村有「魔神」表演，為8月的「魔神祭」暖身。「妖怪」和「魔神」在這裡就有了雙關意，藉此詩寄上我對詩人無限的祝福。

台東

鐵花村愛遲睡的燈群還未蘇醒

太陽匆匆漱洗後，先行粉墨登場了

好讓鹿野久候的熱氣球們趕緊出發

去池上巡那片田埂被山色刷得油亮

去大學聽那書聲隨著海風輕送傳揚

註：八月初去台東，趕上一年一度的熱氣球嘉年華，一早5點半就去鹿野高台守候，看著各種造型的熱氣球冉冉上升，喚醒了全台灣最早的日出。

(中國時報)