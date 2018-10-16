遊走在家與辦公室之間

2018年10月16日 04:11 中國時報 劉靜娟

劉靜娟30歲前後的寫作，大都收錄於《響自小徑那頭》、《心底有根絃》和《歲月就像一個球》三本書中。（文訊雜誌提供）

一位文壇前輩看到我書封後的年齡，驚訝地說：「原來你也30歲了！」一時之間，少女時期的夢想，似乎都飛走了。

我的三十而立都在家與辦公室中進行。編副刊，照顧兩個稚齡的兒子，做家事。有雜誌訪問我，職業婦女如何兼顧工作與家庭？我說不出什麼道理，日子就那麼過啊。

在辦公室改稿，編報、畫版樣。那是手工業時代，組成一個版的過程包括：從鉛字架上一個字一個字的「撿」、排齊；行與行之間夾著鉛片，拼版換行時，師傅必須用鑷子小心地一行一行夾起、移入。我平日會預發短稿，方便臨時補白，或抽換。在「光輝的十月」得格外留意給補上去的文章是不是時機不妥。連載小說也得細讀，免得其中不巧有讓人「穿鑿附會」的文字。那是戒嚴時期。

辦公室閱稿的時間有限，經常得抱一大包稿子回家；一邊推動嬰兒車，一邊看稿的景象，很家常，也很有「文學氣息」。

收到好稿就開心一整天；看到新人作品愈寫愈好，為著自己有機緣參與他／她的成長而歡喜；也感覺自己不時從閱讀作品中得到養分，好像與作家隔空切磋。

在家裡，給孩子說故事，盯著他們寫功課，陪他們玩開餐廳、出版書的遊戲。母親這個角色難免有脾氣失控的時刻，但孩子奇妙的思考、言語，也給我無窮的樂趣和啟發；所以，我寫日記，寫札記，有空就整理成一篇文章。

我喜歡寫，心中有感，就擠出時間寫一點。我在廢紙上打草稿，謄到稿紙上時，底下還曾鋪複寫紙；這樣，不管過再久，文章刊出時，都可以對照著報紙「檢查」，看看可以從主編改動的地方學到什麼。

我寫工作，寫家庭生活，寫孩子。那些歲月，記錄在大地出版的《響自小徑那頭》、《心底有根絃》和爾雅的《歲月就像一個球》幾本書裡。（本文摘錄文訊雜誌2018重陽特刊《菁彩三十．風華相會》）

(中國時報)