2018年10月16日 04:11 中國時報 黃淑

媽媽在三個月前因腹痛被檢查出癌症晚期，餘命一至二年，醫師將這個消息移交給我們決定如何轉知，沒有人有勇氣把這個判決告訴媽，但即使不說，當事人的心中多少有譜。

今天傍晚陪媽媽去散步，颱風前，天氣清朗，秋日宜人，她跟我講起年輕時在南方澳開計程車行的故事，說爸為了申請車行執照，四處拜託人，等路伴手一抓就是兩隻龍蝦。

在那個清貧年代，媽說，她以為跟爸結婚，她就是顧車行守電話，同時在亭仔腳擺台裁縫機幫人繡學號改衣服，結果美好的想像在每天跑錢湊錢中消磨殆盡…

坐在公園長椅上，媽削著從家裡帶出來的水梨，媽說，你知道為什麼梨子的果實這麼甜，但果核卻是這麼酸？

我說，為什麼？

她說，因為，「離子心酸」啊。

天漸漸黑，以我們都沒察覺的速度直到公園路燈亮起，我們沉默地吃著挖掉酸心的甜梨。

媽媽告訴我從沒聽過的往事，告訴我從沒聽過的人生體會，媽媽，在跟我慢慢地道別。

年老的父母在世的時間屈指可數，總要面對生離死別時刻，我們都想像過，或是從電影裡看來的一樣：

我們在生命的最後一天要做什麼、說什麼，或是，摯愛要離開時，我們會做什麼、說什麼……即使是想像，也足夠讓我們痛哭流涕，傷心不已。

但這次，是真的。

真實如沙漏、如日落，天光用我們眼睛看不見的速度，一點一滴地消逝，在我們沒能注意的時候，突然就天黑了。

天要黑了，媽要走了，離子心酸，你發現了嗎？

一瞬、一夕、一天、一週、一月、一年。

請再多告訴我一些故事，讓我握著妳的手，慢慢道別。

後記：母親在此文作成後翌年12/29離世，謹以此文懷念 胡清祝女士。

(中國時報)