2018年10月16日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

望著眼前關上的大門，明玉喃喃道：「瓔珞，你什麼時候才回來呀。」

「明玉姊姊！」珍珠的聲音從旁傳來，「太醫讓您過去一趟」

「哎，來了來了！」

皇后一倒，長春宮就失了主心骨，大大小小的事情，全壓在明玉肩上。

只處理了半天，明玉就覺得力不從心，心裡越發思念魏瓔珞：「這些亂七八糟的事兒，就該交給她來做，她能整得井井有條，我卻越弄越糟……」

等到處理完，她已經筋疲力盡，猛然想起爾晴還在寢殿內，又匆匆趕了回來，恰逢殿門一開，爾晴從裡頭走了出來，臉上帶著淡淡笑容，似乎遇見了什麼開心的事情。

「怎麼樣？」明玉帶著期望道， 「娘娘心情好些沒？」

爾晴笑道：「有我陪著說說話，自然好多了。」

明玉長出一口氣，一不留神，心中最大的擔憂脫口而出：「我就怕娘娘想不開。」

她自知失言，忙住了嘴。對面的爾晴也給她面子，故意裝作沒聽見她剛剛說的話，笑道：「你放心，娘娘寬容豁達，遲早會明白的。時候不早，我該在宮門下鑰前出宮，你要好好照顧皇后。」

明玉送走了爾晴，又在宮門口徘徊片刻，直至夕陽西下，朱紅宮門沉沉落下，她才嘆了口氣，知道魏瓔珞今夜是回不來了，神情失落地回了長春宮。

宮人點起了蠟燭，許是因為心中淒涼，連看蠟燭的燭火，都覺得是一滴明亮的淚水。

明玉痴痴盯著桌子上的燭火，冷不丁身後傳來一聲：「明玉。」

明玉登時回過神來，轉身奔到床邊：「娘娘！」

皇后不知何時已經醒了，她慢慢轉過頭，眼中一片清明，只因傷勢嚴重，故而看起來有些形容憔悴，但聲音神態已經恢復平時的溫柔：「本宮餓了，想吃些東西。」

「好，好。」明玉含淚笑道，「奴才馬上吩咐小廚房準備。」

皇后：「你先鬆開繩子。」

「這……」明玉臉上流過一絲猶豫。

「怎麼，你難道還要一直捆著本宮不成？」皇后對她柔聲一笑，「本宮已經好了。」

明玉小心翼翼打量她片刻，見她神色如常，再無瘋癲之態，於是放下心中的將信將疑，給她解了綁。

解綁之後，皇后也未發難，只是揉了揉帶著繩痕的手腕，輕輕道：「本宮想吃你做的江米年糕。」

「好，好。」明玉點完頭，又猶豫起來，「現在去做，要好久才能完成，您一整天滴水未進，不如先讓廚房準備薏仁米粥，好不好？」

皇后搖搖頭，顯得有些執拗：「不，本宮只想吃你做的江米年糕。」

「好吧。」明玉實在不忍拒絕她，只好道：「奴才立刻去做，娘娘好好休息，奴才做好了，立刻給你送來。」（待續）

(中國時報)