美軍研究船開進高雄 美國打擦邊球

2018年10月17日 04:11 中國時報 呂昭隆 、 楊佳穎 、 劉宥廷 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

隸屬於美國海軍研究辦公室的科研船「湯普森」（Thomas G. Thompson），前天駛進高雄港，停泊在9號碼頭整補。雖然湯普森號已租予民間，唯在美國《2019財政年度國防授權法》（NDAA）生效，及美軍將在台海、南海演習傳聞不斷下，半軍半民的美國科研船泊台，具相當軍事政治意涵，顯然是在打擦邊球，不無測試對岸底線的味道。

探底 軍事政治意涵濃厚

美國CNN稍早報導，美軍擬於11月在南海及台海等地舉行大規模軍演，湯普森號在前往澳洲Fremantle港的途中，於此時泊台，引發關注。海軍退役軍官呂禮詩昨在其臉書指出，湯普森號前天停泊在高雄港易為民眾看見的9號碼頭，「這種廣義的美艦」在這個敏感時間來台，引發了無限的想像空間。

不過，國防部長嚴德發昨在立法院答覆藍委許毓仁質詢時說，湯普森號原為美國海軍所有，現已租予華盛頓大學進行學術使用，一直進行科學研究，在今年，湯普森號已第4度來台。

科研 湯普森號4度來台

嚴德發說，湯普森號停靠事前有申請，為科技部主導。許毓仁追問，是否可視為美總統川普8月簽署《國防授權法》後，首艘具美國軍方性質的船舶停靠高雄港？嚴德發回「也不能這樣解讀」，與《國防授權法》沒關係。

嚴德發強調，湯普森號不是向國防部申請，與軍方一點關係都沒有，但相關訊息軍方都有掌握。

嚴德發說，湯普森號與台大合作，進行海洋大氣科學研究，屬於氣象類計畫，在整個太平洋地區進行。

湯普森號可測量鹽度、溫度、壓力和化學性質等水文資料，可做為演習前的「兵要調查」。但當昨天媒體引述呂禮詩說法，認為湯普森號停靠高雄港是美軍軍演前「預作準備」時，向來惜字如金的國防部特別提供湯普森號與台大的合作計畫，以證明該船泊台與任何軍演無關。

罕見 國防部大動作澄清

港務公司高雄分公司經貨經理蔡嘉陵表示，該研究船進高雄港，目的是要補給加水、生活日常用品，還有船員替換等。湯普森船長Eric Haroldson則表示，因躲颱風及船運補給而停泊。

港務公司指出，湯普森號今年進港有4次，4月中旬來了4天，5月和8月停留約2星期，這次是15日抵達，預計周四（18日）離開。

(中國時報)