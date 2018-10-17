康寧大學申請改回專科

2018年10月17日 04:11 中國時報 李侑珊 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

少子化浪潮來襲，康寧大學台南校區大學部招生不如預期，校方主動向教育部申請改制，停止台南校區和大學部經營，重返專科學校，若獲核可，將是全台首例。康寧大學主任祕書閻亢宗坦言「這是很困難的決定」，但校方缺乏財團支持，決定重返專科。至於向教育部申請的計畫，目前尚在研擬，校方計畫11月底至12月初報部。

少子化衝擊 台南校區將關閉

閻亢宗說，因應少子化，2015年台南的康寧大學與台北的康寧醫護暨管理專科學校合併為康寧大學，台北校區有大學部與專科部，台南校區則僅有大學部；但該校缺乏財團支持，兩校合併後，台南校區大學部招生狀況未有效提升；由於大學的助理教授比例要超過7成，專科遠遠較低，為減輕人事負擔，才決定再次改辦專科。

閻亢宗指出，位於台北市內湖區的康寧大學專科部，包括護理等7個科，基本上維持合併前規模，若獲教育部同意改制為專科學校，形同回復到合併前狀態，沒有適應上的困難。

康寧大學強調，過去4年台北校區專科部平均註冊率皆逾9成，尤其護理科表現更是亮眼，年年滿招，停止台南校區和大學部經營後，加上政府對專科學校政策的加持，校方已決定挹注近新台幣4000萬元，提升台北校區軟硬體建設。接下來的改制工作，將依法辦理，並在教育部核可前，校務如常運作。

挹注4千萬 力拚台北護理科

康寧大學表示，考量師生權益，校方將於近日針對大學部學生和教職員個別舉辦說明會。大學部學生安置方面，校方尊重學生轉學或繼續留校就讀意願，兩種就學選擇都會給予協助。

教職員工安排上，行政會議、董事會議已通過優惠退休及資遣辦法；對有意續留任教者，校方也承諾，依照台北校區人力需求、教師專長，安排任教機會；對有意謀職或接受其他職業訓練的離職同仁，將協助工作媒合。

依照教育部統計，包含台北及台南校區在內，106學年度康寧大學全校職員工89人、專任教師數162人，包含專科、學士及碩士在內，全校學生數4968人。單就台南校區，依該校資料指出，107學年度學士班及碩士班學生數1041人，台南校區專任教師35人。

(中國時報)